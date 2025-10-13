Economia del token di Virtual Trade Agent (VTA)
Economia del token e analisi del prezzo di Virtual Trade Agent (VTA)
Esplora i principali dati di economia del token e prezzo per Virtual Trade Agent (VTA), inclusi capitalizzazione di mercato, dettagli sulla foritura, FDV e cronologia dei prezzi. Scopri il valore attuale e la posizione di mercato del token a colpo d'occhio.
Informazioni su Virtual Trade Agent VTA
Your Autonomous Crypto Trading Partner
Virtual Trade Agent (VTA) is a fully autonomous, narrative-driven AI built to trade crypto like a seasoned degen fast, smart, and ahead of the crowd.It doesn’t just look at charts or follow volume like a basic bot.VTA understands what’s going on what narratives are heating up, which wallets are aping early, and why certain coins are about to explode. Then it makes moves before the hype kicks in.
⚡️ Narrative AI Detection – Tracks evolving crypto narratives and adjusts in real time 📊 Liquidity & Volume Monitoring – Built-in scalper modules for early entries and exits 🔎 High-Performer Wallet Tracking – Observes and adapts based on capital flows from elite on-chain players 🧱 Modular AI Architecture – Designed to scale, evolve, and coordinate multiple strategies across volatile markets
Economia del token di Virtual Trade Agent (VTA): spiegazioni sulle metriche chiave e casi d'uso
Comprendere l'economia del token di Virtual Trade Agent (VTA) è essenziale per analizzarne il valore, la sostenibilità e il potenziale a lungo termine.
Metriche chiave e come vengono calcolate:
Fornitura totale:
Numero massimo di token VTA che sono stati o saranno mai creati.
Fornitura circolante:
Numero di token attualmente disponibili sul mercato e in mano al pubblico.
Fornitura massima:
Il limite massimo di quanti token VTA possono esistere in totale.
FDV (Valutazione completamente diluita):
Calcolato come prezzo attuale × fornitura massima, fornisce una proiezione della capitalizzazione di mercato totale se tutti i token sono in circolazione.
Tasso di inflazione:
Riflette la velocità con cui vengono introdotti nuovi token, incidendo sulla scarsità e sul movimento dei prezzi a lungo termine.
Perché queste metriche sono importanti per i trader?
Elevata fornitura circolante = maggiore liquidità.
Limitata fornitura massima + bassa inflazione = potenziale di rivalutazione dei prezzi a lungo termine.
Trasparente distribuzione dei token = migliore fiducia nel progetto e minor rischio di controllo centralizzato.
Alta FDV con bassa capitalizzazione di mercato attuale = possibili segnali di sopravvalutazione.
Ora che hai compreso l'economia del token di VTA, esplora il prezzo in tempo reale del token VTA!
