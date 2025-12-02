Economia del token e analisi del prezzo di VibeStrategy (VIBESTR)

Esplora i principali dati di economia del token e prezzo per VibeStrategy (VIBESTR), inclusi capitalizzazione di mercato, dettagli sulla foritura, FDV e cronologia dei prezzi. Scopri il valore attuale e la posizione di mercato del token a colpo d'occhio.

Capitalizzazione di mercato: $ 5.21M Fornitura totale: $ 895.27M Fornitura circolante: $ 895.27M FDV (Valutazione completamente diluita): $ 5.21M Massimo storico: $ 0.01527444 Minimo storico: $ 0.00352911 Prezzo attuale: $ 0.00583302