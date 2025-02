Che cos'è V3S Share (VSHARE)

V3S Finance, the first ecosystem running around an algorithmic token pegged to VVS on Cronos chain. Build by a team of VVS Diamond holders, V3S is inspired by the most successful algorithmic stablecoin on Fantom: Tomb, and the most prominent algorithmic token project on Cronos: DarkCrypto. V3S Shares (VSHARE) are one of the ways to measure the value of the V3S Protocol and shareholder trust in its ability to maintain V3S close to peg. During epoch expansions the protocol mints V3S and distributes it proportionally to all VSHARE holders who have staked their tokens in the boardroom. VSHARE holders have voting rights (governance) on proposals to improve the protocol and future use cases within the V3S finance ecosystem.

MEXC è il principale exchange di criptovalute di cui si fidano oltre 10 milioni di utenti in tutto il mondo. È rinomato come l'exchange con la più ampia selezione di token, i listing più rapidi di token e le commissioni di trading più basse sul mercato. Iscriviti subito a MEXC per provare una liquidità di alto livello e le commissioni più competitive sul mercato!

Risorsa V3S Share (VSHARE) Sito web ufficiale