Economia del token e analisi del prezzo di UselessAni (USELESSANI)

Esplora i principali dati di economia del token e prezzo per UselessAni (USELESSANI), inclusi capitalizzazione di mercato, dettagli sulla foritura, FDV e cronologia dei prezzi. Scopri il valore attuale e la posizione di mercato del token a colpo d'occhio.

Capitalizzazione di mercato: $ 4.33K $ 4.33K $ 4.33K Fornitura totale: $ 998.88M $ 998.88M $ 998.88M Fornitura circolante: $ 998.88M $ 998.88M $ 998.88M FDV (Valutazione completamente diluita): $ 4.33K $ 4.33K $ 4.33K Massimo storico: $ 0.00006021 $ 0.00006021 $ 0.00006021 Minimo storico: $ 0.00000427 $ 0.00000427 $ 0.00000427 Prezzo attuale: $ 0 $ 0 $ 0