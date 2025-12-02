Economia del token e analisi del prezzo di Universe Of Gamers (UOG)

Esplora i principali dati di economia del token e prezzo per Universe Of Gamers (UOG), inclusi capitalizzazione di mercato, dettagli sulla foritura, FDV e cronologia dei prezzi. Scopri il valore attuale e la posizione di mercato del token a colpo d'occhio.

Capitalizzazione di mercato: $ 81.85K $ 81.85K $ 81.85K Fornitura totale: $ 1000.00M $ 1000.00M $ 1000.00M Fornitura circolante: $ 1000.00M $ 1000.00M $ 1000.00M FDV (Valutazione completamente diluita): $ 81.85K $ 81.85K $ 81.85K Massimo storico: $ 0.00085665 $ 0.00085665 $ 0.00085665 Minimo storico: $ 0.00008126 $ 0.00008126 $ 0.00008126 Prezzo attuale: $ 0 $ 0 $ 0