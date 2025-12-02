Economia del token e analisi del prezzo di UnitedHealth xStock (UNHX)

Esplora i principali dati di economia del token e prezzo per UnitedHealth xStock (UNHX), inclusi capitalizzazione di mercato, dettagli sulla foritura, FDV e cronologia dei prezzi. Scopri il valore attuale e la posizione di mercato del token a colpo d'occhio.

Capitalizzazione di mercato: $ 527.09K $ 527.09K $ 527.09K Fornitura totale: $ 35.27K $ 35.27K $ 35.27K Fornitura circolante: $ 1.61K $ 1.61K $ 1.61K FDV (Valutazione completamente diluita): $ 11.53M $ 11.53M $ 11.53M Massimo storico: $ 388.84 $ 388.84 $ 388.84 Minimo storico: $ 234.96 $ 234.96 $ 234.96 Prezzo attuale: $ 326.8 $ 326.8 $ 326.8