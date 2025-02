Che cos'è United Base Postal (UBPS)

United Base Postal is the fun-filled memecoin of Base Chain, crafted to deliver laughs and good vibes across Base Network. As the official meme courier, we specialize in circulating digital 'meme packages' and initiating 'moon missions,' keeping the community engaged and entertained all day, every day.

MEXC è il principale exchange di criptovalute di cui si fidano oltre 10 milioni di utenti in tutto il mondo. È rinomato come l'exchange con la più ampia selezione di token, i listing più rapidi di token e le commissioni di trading più basse sul mercato. Iscriviti subito a MEXC per provare una liquidità di alto livello e le commissioni più competitive sul mercato!

Risorsa United Base Postal (UBPS) Sito web ufficiale