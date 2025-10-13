Economia del token e analisi del prezzo di Unit Fartcoin (UFART)

Esplora i principali dati di economia del token e prezzo per Unit Fartcoin (UFART), inclusi capitalizzazione di mercato, dettagli sulla foritura, FDV e cronologia dei prezzi. Scopri il valore attuale e la posizione di mercato del token a colpo d'occhio.

Capitalizzazione di mercato: $ 36.87M $ 36.87M $ 36.87M Fornitura totale: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Fornitura circolante: $ 80.10M $ 80.10M $ 80.10M FDV (Valutazione completamente diluita): $ 460.33M $ 460.33M $ 460.33M Massimo storico: $ 1.69 $ 1.69 $ 1.69 Minimo storico: $ 0.331065 $ 0.331065 $ 0.331065 Prezzo attuale: $ 0.460325 $ 0.460325 $ 0.460325