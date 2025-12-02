Economia del token e analisi del prezzo di UNIBROS (UNIBROS)

Esplora i principali dati di economia del token e prezzo per UNIBROS (UNIBROS), inclusi capitalizzazione di mercato, dettagli sulla foritura, FDV e cronologia dei prezzi. Scopri il valore attuale e la posizione di mercato del token a colpo d'occhio.

Capitalizzazione di mercato: $ 33.40K $ 33.40K $ 33.40K Fornitura totale: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Fornitura circolante: $ 500.49M $ 500.49M $ 500.49M FDV (Valutazione completamente diluita): $ 66.73K $ 66.73K $ 66.73K Massimo storico: $ 0.00021219 $ 0.00021219 $ 0.00021219 Minimo storico: $ 0.0000621 $ 0.0000621 $ 0.0000621 Prezzo attuale: $ 0 $ 0 $ 0