Il prezzo in tempo reale di UltraXRP oggi è 2.5 USD. Segui gli aggiornamenti in tempo reale dei prezzi ULTRAXRP a USD, i grafici in tempo reale, la capitalizzazione di mercato, il volume delle 24 ore e altro ancora.

Prezzo di UltraXRP (ULTRAXRP)

Prezzi in tempo reale di 1 USD in ULTRAXRP:

$2.5
$2.5$2.5
+2.40%1D
Grafico dei prezzi in tempo reale di UltraXRP (ULTRAXRP)
Ultimo aggiornamento della pagina: 2025-10-26 08:17:55 (UTC+8)

Informazioni sui prezzi di UltraXRP (ULTRAXRP) (USD)

Intervallo di variazione dei prezzi nelle 24 ore:
$ 2.43
$ 2.43$ 2.43
Min sulle 24h
$ 2.52
$ 2.52$ 2.52
Max sulle 24h

$ 2.43
$ 2.43$ 2.43

$ 2.52
$ 2.52$ 2.52

$ 3.61
$ 3.61$ 3.61

$ 2.09
$ 2.09$ 2.09

-0.28%

+2.46%

+7.86%

+7.86%

Il prezzo in tempo reale di UltraXRP (ULTRAXRP) è $2.5. Nelle ultime 24 ore, ULTRAXRP ha oscillato tra un minimo di $ 2.43 e un massimo di $ 2.52, evidenziando una volatilità di mercato attiva. Il prezzo più alto di sempre di ULTRAXRP è $ 3.61, mentre il suo prezzo più basso di sempre è $ 2.09.

In termini di performance a breve termine, ULTRAXRP è variato del -0.28% nell'ultima ora, del +2.46% nelle 24 ore e del +7.86% negli ultimi 7 giorni. Questo fornisce una rapida panoramica delle ultime tendenze dei prezzi e delle dinamiche di mercato su MEXC.

Informazioni sul mercato di UltraXRP (ULTRAXRP)

$ 42.56K
$ 42.56K$ 42.56K

--
----

$ 42.56K
$ 42.56K$ 42.56K

16.99K
16.99K 16.99K

16,988.44813331147
16,988.44813331147 16,988.44813331147

L'attuale capitalizzazione di mercato di UltraXRP è $ 42.56K, con un volume di trading nelle 24 ore di --. La fornitura circolante di ULTRAXRP è 16.99K, con una fornitura totale di 16988.44813331147. La sua valutazione completamente diluita (FDV) è $ 42.56K.

Cronologia dei prezzi di UltraXRP (ULTRAXRP) USD

Durante la giornata di oggi, la variazione di prezzo di UltraXRP a USD è stata $ +0.060117.
Negli ultimi 30 giorni, la variazione di prezzo di UltraXRP in USD è stata di $ -0.2447615000.
Negli ultimi 60 giorni, la variazione di prezzo di UltraXRP in USD è stata di $ -0.4666387500.
Negli ultimi 90 giorni, la variazione di prezzo di UltraXRP in USD è stata di $ -0.907856790877401.

PeriodoVariazione (USD)Variazione (%)
Oggi$ +0.060117+2.46%
30 giorni$ -0.2447615000-9.79%
60 giorni$ -0.4666387500-18.66%
90 giorni$ -0.907856790877401-26.64%

Che cos'è UltraXRP (ULTRAXRP)

UltraXRP is a decentralized, auto-yielding token pegged 1:1 with XRP, designed to deliver passive, frictionless rewards through a self-reflecting mechanism. It operates within the UltraBlue ecosystem, which leverages automated liquidity, arbitrage, and conversion fees to generate sustainable yield. The token is backed by XRP and stores the underlying asset within its smart contract, allowing holders to benefit from price exposure to XRP while earning rewards without staking or custody requirements. UltraXRP functions as both a reward-bearing asset and a component of broader cross-token liquidity pools in the RocketFi ecosystem.

MEXC è il principale exchange di criptovalute di cui si fidano oltre 10 milioni di utenti in tutto il mondo. È rinomato come l'exchange con la più ampia selezione di token, i listing più rapidi di token e le commissioni di trading più basse sul mercato. Iscriviti subito a MEXC per provare una liquidità di alto livello e le commissioni più competitive sul mercato!

Risorsa UltraXRP (ULTRAXRP)

Previsione del prezzo di UltraXRP (USD)

Quanto varrà UltraXRP (ULTRAXRP) in USD domani, la prossima settimana o il prossimo mese? Quale potrebbe essere il valore dei tuoi asset UltraXRP (ULTRAXRP) nel 2025, 2026, 2027, 2028, o anche tra 10 o 20 anni? Utilizza il nostro strumento di previsione dei prezzi per esplorare le previsioni a breve e lungo termine per UltraXRP.

Controlla subito la previsione del prezzo di UltraXRP!

ULTRAXRP in valute locali

Economia del token di UltraXRP (ULTRAXRP)

Comprendere l'economia del token di UltraXRP (ULTRAXRP) può fornire una visione più approfondita del suo valore a lungo termine e del suo potenziale di crescita. Da come vengono distribuiti i token a come è gestita la fornitura, l'economia del token rivela la struttura fondamentale dell'economia di un progetto. Scopri subito l'ampia economia del token ULTRAXRP!

Le persone chiedono anche: altre domande riguardo a UltraXRP (ULTRAXRP)

Quanto vale oggi UltraXRP (ULTRAXRP)?
Il prezzo in tempo reale di ULTRAXRP in USD è 2.5 USD, aggiornato in tempo reale con gli ultimi dati di mercato.
Qual è il prezzo attuale da ULTRAXRP in USD?
Il prezzo attuale di ULTRAXRP in USD è $ 2.5. Consulta Convertitore MEXC per una conversione accurata dei token.
Qual è la capitalizzazione di mercato di UltraXRP?
La capitalizzazione di mercato per ULTRAXRP è $ 42.56K USD. Capitalizzazione di mercato = prezzo attuale × fornitura circolante. Indica il valore di mercato totale e la posizione in classifica del token.
Qual è la fornitura circolante di ULTRAXRP?
La fornitura circolante di ULTRAXRP è 16.99K USD.
Qual è stato il prezzo più alto di sempre (ATH) di ULTRAXRP?
ULTRAXRP ha raggiunto un prezzo ATH di 3.61 USD.
Qual è stato il prezzo più basso di sempre (ATL) di ULTRAXRP?
ULTRAXRP ha visto un prezzo ATL di 2.09 USD.
Qual è il volume di trading di ULTRAXRP?
Il volume di trading in tempo reale nelle 24 ore per ULTRAXRP è -- USD.
ULTRAXRP salirà quest'anno?
ULTRAXRP potrebbe salire quest'anno a seconda delle condizioni di mercato e degli sviluppi del progetto. Consulta la previsione del prezzo di ULTRAXRP per un'analisi più approfondita.
Ultimo aggiornamento della pagina: 2025-10-26 08:17:55 (UTC+8)

Aggiornamenti importanti del settore di UltraXRP (ULTRAXRP)

Orario (UTC+8)TipoInformazioni
10-25 15:47:08Aggiornamenti del settore
Dati: Gli indirizzi holding tra 100 e 10.000 ETH hanno accumulato 218.000 ETH durante l'ultima settimana
10-25 13:34:16Aggiornamenti del settore
Il Conteggio Settimanale delle Transazioni di x402 Protocol Aumenta del 492,63% Settimana su Settimana
10-25 06:10:28Aggiornamenti del settore
Dati: Il numero di Bitcoin che si risvegliano dopo più di 7 anni di inattività ha raggiunto un nuovo massimo storico quest'anno
10-24 21:49:00Aggiornamenti del settore
Alcuni token nell'ecosistema Base iniziano a salire, con PING, CLANKER e VIRTUAL che ottengono la maggiore attenzione
10-23 22:32:48Aggiornamenti del settore
L'Indice di Paura Crypto Sale a 27, il Mercato Passa da "Paura Estrema" a "Paura"
10-23 15:34:02Aggiornamenti del settore
I tassi di commissione attuali delle Crypto principali CEX e DEX indicano che il mercato è più ribassista sulle altcoin, mentre i tassi di Bitcoin sono tornati a livelli neutrali

I prezzi delle criptovalute sono soggetti a elevati rischi di mercato e volatilità dei prezzi. Dovresti investire in progetti e prodotti che conosci e di cui comprendi i rischi connessi. Dovresti considerare attentamente la tua esperienza di investimento, la tua situazione finanziaria, gli obiettivi di investimento e la tolleranza al rischio e consultare un consulente finanziario indipendente prima di effettuare qualsiasi investimento. Questo materiale non deve essere interpretato come consulenza finanziaria. La performance passata non è un indicatore affidabile della performance futura. Il valore del tuo investimento può aumentare o diminuire e potresti non recuperare l'importo investito. Sei l'unico responsabile delle tue decisioni di investimento. MEXC non è responsabile per eventuali perdite che potresti subire. Per ulteriori informazioni, fai riferimento alle nostre Condizioni d'uso e Avviso di rischio. Tieni inoltre presente che i dati relativi alla suddetta criptovaluta qui presentata (come il suo attuale prezzo in tempo reale) si basano su fonti di terze parti. Sono presentati "così come sono" e solo a scopo informativo, senza dichiarazioni o garanzie di alcun tipo. Anche i collegamenti forniti a siti di terze parti non sono sotto il controllo di MEXC. MEXC non è responsabile dell'affidabilità e dell'accuratezza di tali siti di terze parti e dei loro contenuti.

