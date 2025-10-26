Il prezzo in tempo reale di UFO Gaming oggi è 0 USD. Segui gli aggiornamenti in tempo reale dei prezzi UFO a USD, i grafici in tempo reale, la capitalizzazione di mercato, il volume delle 24 ore e altro ancora. Esplora facilmente l'andamento del prezzo di UFO su MEXC ora.Il prezzo in tempo reale di UFO Gaming oggi è 0 USD. Segui gli aggiornamenti in tempo reale dei prezzi UFO a USD, i grafici in tempo reale, la capitalizzazione di mercato, il volume delle 24 ore e altro ancora. Esplora facilmente l'andamento del prezzo di UFO su MEXC ora.

Maggiori informazioni su UFO

Informazioni sul prezzo di UFO

Sito web ufficiale di UFO

Economia del token di UFO

Previsioni del prezzo di UFO

Guadagna

Airdrop+

Notizie

Blog

Learn

Logo UFO Gaming

Prezzo di UFO Gaming (UFO)

Delistato

Prezzi in tempo reale di 1 USD in UFO:

--
----
-0.80%1D
mexc
I dati di questi token provengono da terze parti. MEXC agisce esclusivamente come aggregatore di informazioni. Esplora altri token listati sul mercato MEXC spot!
USD
Grafico dei prezzi in tempo reale di UFO Gaming (UFO)
Ultimo aggiornamento della pagina: 2025-10-26 06:16:21 (UTC+8)

Informazioni sui prezzi di UFO Gaming (UFO) (USD)

Intervallo di variazione dei prezzi nelle 24 ore:
$ 0
$ 0$ 0
Min sulle 24h
$ 0
$ 0$ 0
Max sulle 24h

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00005569
$ 0.00005569$ 0.00005569

$ 0
$ 0$ 0

-10.01%

+0.22%

-9.50%

-9.50%

Il prezzo in tempo reale di UFO Gaming (UFO) è --. Nelle ultime 24 ore, UFO ha oscillato tra un minimo di $ 0 e un massimo di $ 0, evidenziando una volatilità di mercato attiva. Il prezzo più alto di sempre di UFO è $ 0.00005569, mentre il suo prezzo più basso di sempre è $ 0.

In termini di performance a breve termine, UFO è variato del -10.01% nell'ultima ora, del +0.22% nelle 24 ore e del -9.50% negli ultimi 7 giorni. Questo fornisce una rapida panoramica delle ultime tendenze dei prezzi e delle dinamiche di mercato su MEXC.

Informazioni sul mercato di UFO Gaming (UFO)

$ 1.56M
$ 1.56M$ 1.56M

--
----

$ 1.56M
$ 1.56M$ 1.56M

25.76T
25.76T 25.76T

25,757,575,757,575.0
25,757,575,757,575.0 25,757,575,757,575.0

L'attuale capitalizzazione di mercato di UFO Gaming è $ 1.56M, con un volume di trading nelle 24 ore di --. La fornitura circolante di UFO è 25.76T, con una fornitura totale di 25757575757575.0. La sua valutazione completamente diluita (FDV) è $ 1.56M.

Cronologia dei prezzi di UFO Gaming (UFO) USD

Durante la giornata di oggi, la variazione di prezzo di UFO Gaming a USD è stata $ 0.
Negli ultimi 30 giorni, la variazione di prezzo di UFO Gaming in USD è stata di $ 0.
Negli ultimi 60 giorni, la variazione di prezzo di UFO Gaming in USD è stata di $ 0.
Negli ultimi 90 giorni, la variazione di prezzo di UFO Gaming in USD è stata di $ 0.

PeriodoVariazione (USD)Variazione (%)
Oggi$ 0+0.22%
30 giorni$ 0-7.13%
60 giorni$ 0-84.18%
90 giorni$ 0--

Che cos'è UFO Gaming (UFO)

UFO Gaming is a fully decentralized inter-galactic social gaming token. P2E (Play to earn) Metaverse, Virtual land, NFT, Gaming and IDO Launchpad.

For everything $UFO-related, the $UFO token will be required. You will need it to interact with any element of our ecosystem. Our token's usefulness may be divided into three categories:

$UFO, Plasma Points and UAP.

• $UFO 100% community owned.

• Earn Plasma Points from single staking $UFO or UFO-ETH LP pool in the Cosmos and Redeem Origin UFOep. Origin UFOep is needed to play our first game, ‘Super Galactic’.

• UAP is required to purchase, trade, and fuse (breed) NFTs inside of the game. It can only be obtained by playing Super Galactic.

Launchpad: Stake your UFO tokens or own land on the games' dedicated planet to get tiered access to some of the most highly anticipated gaming projects adds to the Dark Metaverse.

Multi-chain: Our Dark Metaverse is not only limited to one chain. It will be multichain. UFO will be launching games on some of the most reputable chains, covering a broad genre of games and different niches of L1 and L2s.

One Game, One Planet, Interoperability.

MEXC è il principale exchange di criptovalute di cui si fidano oltre 10 milioni di utenti in tutto il mondo. È rinomato come l'exchange con la più ampia selezione di token, i listing più rapidi di token e le commissioni di trading più basse sul mercato. Iscriviti subito a MEXC per provare una liquidità di alto livello e le commissioni più competitive sul mercato!

Risorsa UFO Gaming (UFO)

Sito web ufficiale

Previsione del prezzo di UFO Gaming (USD)

Quanto varrà UFO Gaming (UFO) in USD domani, la prossima settimana o il prossimo mese? Quale potrebbe essere il valore dei tuoi asset UFO Gaming (UFO) nel 2025, 2026, 2027, 2028, o anche tra 10 o 20 anni? Utilizza il nostro strumento di previsione dei prezzi per esplorare le previsioni a breve e lungo termine per UFO Gaming.

Controlla subito la previsione del prezzo di UFO Gaming!

UFO in valute locali

Economia del token di UFO Gaming (UFO)

Comprendere l'economia del token di UFO Gaming (UFO) può fornire una visione più approfondita del suo valore a lungo termine e del suo potenziale di crescita. Da come vengono distribuiti i token a come è gestita la fornitura, l'economia del token rivela la struttura fondamentale dell'economia di un progetto. Scopri subito l'ampia economia del token UFO!

Le persone chiedono anche: altre domande riguardo a UFO Gaming (UFO)

Quanto vale oggi UFO Gaming (UFO)?
Il prezzo in tempo reale di UFO in USD è 0 USD, aggiornato in tempo reale con gli ultimi dati di mercato.
Qual è il prezzo attuale da UFO in USD?
Il prezzo attuale di UFO in USD è $ 0. Consulta Convertitore MEXC per una conversione accurata dei token.
Qual è la capitalizzazione di mercato di UFO Gaming?
La capitalizzazione di mercato per UFO è $ 1.56M USD. Capitalizzazione di mercato = prezzo attuale × fornitura circolante. Indica il valore di mercato totale e la posizione in classifica del token.
Qual è la fornitura circolante di UFO?
La fornitura circolante di UFO è 25.76T USD.
Qual è stato il prezzo più alto di sempre (ATH) di UFO?
UFO ha raggiunto un prezzo ATH di 0.00005569 USD.
Qual è stato il prezzo più basso di sempre (ATL) di UFO?
UFO ha visto un prezzo ATL di 0 USD.
Qual è il volume di trading di UFO?
Il volume di trading in tempo reale nelle 24 ore per UFO è -- USD.
UFO salirà quest'anno?
UFO potrebbe salire quest'anno a seconda delle condizioni di mercato e degli sviluppi del progetto. Consulta la previsione del prezzo di UFO per un'analisi più approfondita.
Ultimo aggiornamento della pagina: 2025-10-26 06:16:21 (UTC+8)

Aggiornamenti importanti del settore di UFO Gaming (UFO)

Orario (UTC+8)TipoInformazioni
10-25 15:47:08Aggiornamenti del settore
Dati: Gli indirizzi holding tra 100 e 10.000 ETH hanno accumulato 218.000 ETH durante l'ultima settimana
10-25 13:34:16Aggiornamenti del settore
Il Conteggio Settimanale delle Transazioni di x402 Protocol Aumenta del 492,63% Settimana su Settimana
10-25 06:10:28Aggiornamenti del settore
Dati: Il numero di Bitcoin che si risvegliano dopo più di 7 anni di inattività ha raggiunto un nuovo massimo storico quest'anno
10-24 21:49:00Aggiornamenti del settore
Alcuni token nell'ecosistema Base iniziano a salire, con PING, CLANKER e VIRTUAL che ottengono la maggiore attenzione
10-23 22:32:48Aggiornamenti del settore
L'Indice di Paura Crypto Sale a 27, il Mercato Passa da "Paura Estrema" a "Paura"
10-23 15:34:02Aggiornamenti del settore
I tassi di commissione attuali delle Crypto principali CEX e DEX indicano che il mercato è più ribassista sulle altcoin, mentre i tassi di Bitcoin sono tornati a livelli neutrali

Disclaimer

I prezzi delle criptovalute sono soggetti a elevati rischi di mercato e volatilità dei prezzi. Dovresti investire in progetti e prodotti che conosci e di cui comprendi i rischi connessi. Dovresti considerare attentamente la tua esperienza di investimento, la tua situazione finanziaria, gli obiettivi di investimento e la tolleranza al rischio e consultare un consulente finanziario indipendente prima di effettuare qualsiasi investimento. Questo materiale non deve essere interpretato come consulenza finanziaria. La performance passata non è un indicatore affidabile della performance futura. Il valore del tuo investimento può aumentare o diminuire e potresti non recuperare l'importo investito. Sei l'unico responsabile delle tue decisioni di investimento. MEXC non è responsabile per eventuali perdite che potresti subire. Per ulteriori informazioni, fai riferimento alle nostre Condizioni d'uso e Avviso di rischio. Tieni inoltre presente che i dati relativi alla suddetta criptovaluta qui presentata (come il suo attuale prezzo in tempo reale) si basano su fonti di terze parti. Sono presentati "così come sono" e solo a scopo informativo, senza dichiarazioni o garanzie di alcun tipo. Anche i collegamenti forniti a siti di terze parti non sono sotto il controllo di MEXC. MEXC non è responsabile dell'affidabilità e dell'accuratezza di tali siti di terze parti e dei loro contenuti.

HOT

Criptovalute di tendenza che stanno guadagnando una notevole attenzione sul mercato

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$111,422.56
$111,422.56$111,422.56

+0.03%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,950.13
$3,950.13$3,950.13

+0.44%

Logo Ping

Ping

PING

$0.05477
$0.05477$0.05477

-20.16%

Logo ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI

$7.0965
$7.0965$7.0965

-3.33%

Logo Solana

Solana

SOL

$194.16
$194.16$194.16

+1.18%

Volume massimo

Le criptovalute con il volume di trading più alto

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$111,422.56
$111,422.56$111,422.56

+0.03%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,950.13
$3,950.13$3,950.13

+0.44%

Logo XRP

XRP

XRP

$2.5932
$2.5932$2.5932

-0.18%

Logo Solana

Solana

SOL

$194.16
$194.16$194.16

+1.18%

Logo DOGE

DOGE

DOGE

$0.19659
$0.19659$0.19659

+0.18%

Appena aggiunti

Criptovalute recentemente listate disponibili per il trading

Logo DramaBits

DramaBits

DRAMA

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SNAPX

SNAPX

XNAP

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SILVER

SILVER

SILVER

$0.000000000000114
$0.000000000000114$0.000000000000114

+14.00%

Logo AstroVerse

AstroVerse

ASTRO

$0.056692
$0.056692$0.056692

+7,458.93%

Logo HODL

HODL

HODL

$0.4030
$0.4030$0.4030

+1,512.00%

Migliori guadagni

Le principali aumenti di criptovalute di oggi

Logo HODL

HODL

HODL

$0.4030
$0.4030$0.4030

+1,512.00%

Logo QBOT AI TRADING

QBOT AI TRADING

QBOT

$0.0000000000000000000178
$0.0000000000000000000178$0.0000000000000000000178

+61.81%

Logo OMNILABS

OMNILABS

OMNILABS

$0.0000000000702
$0.0000000000702$0.0000000000702

+52.27%

Logo Pippin

Pippin

PIPPIN

$0.036747
$0.036747$0.036747

+46.04%

Logo Truvia

Truvia

TRUVIA

$0.00004255
$0.00004255$0.00004255

+34.35%