Maggiori informazioni su TYCOON

Informazioni sul prezzo di TYCOON

Sito web ufficiale di TYCOON

Economia del token di TYCOON

Previsioni del prezzo di TYCOON

Prezzo di Tycoon by Shareland (TYCOON)

Prezzi in tempo reale di 1 USD in TYCOON:

$0.00252316
+18.90%1D
USD
Grafico dei prezzi in tempo reale di Tycoon by Shareland (TYCOON)
Ultimo aggiornamento della pagina: 2025-10-26 06:16:12 (UTC+8)

Informazioni sui prezzi di Tycoon by Shareland (TYCOON) (USD)

Intervallo di variazione dei prezzi nelle 24 ore:
$ 0.00206486
Min sulle 24h
$ 0.00289247
Max sulle 24h

$ 0.00206486
$ 0.00289247
$ 0.00294868
$ 0
-0.05%

+18.92%

+131.62%

+131.62%

Il prezzo in tempo reale di Tycoon by Shareland (TYCOON) è $0.00252316. Nelle ultime 24 ore, TYCOON ha oscillato tra un minimo di $ 0.00206486 e un massimo di $ 0.00289247, evidenziando una volatilità di mercato attiva. Il prezzo più alto di sempre di TYCOON è $ 0.00294868, mentre il suo prezzo più basso di sempre è $ 0.

In termini di performance a breve termine, TYCOON è variato del -0.05% nell'ultima ora, del +18.92% nelle 24 ore e del +131.62% negli ultimi 7 giorni. Questo fornisce una rapida panoramica delle ultime tendenze dei prezzi e delle dinamiche di mercato su MEXC.

Informazioni sul mercato di Tycoon by Shareland (TYCOON)

$ 378.47K
--
$ 2.52M
150.00M
1,000,000,000.0
L'attuale capitalizzazione di mercato di Tycoon by Shareland è $ 378.47K, con un volume di trading nelle 24 ore di --. La fornitura circolante di TYCOON è 150.00M, con una fornitura totale di 1000000000.0. La sua valutazione completamente diluita (FDV) è $ 2.52M.

Cronologia dei prezzi di Tycoon by Shareland (TYCOON) USD

Durante la giornata di oggi, la variazione di prezzo di Tycoon by Shareland a USD è stata $ +0.00040135.
Negli ultimi 30 giorni, la variazione di prezzo di Tycoon by Shareland in USD è stata di $ 0.
Negli ultimi 60 giorni, la variazione di prezzo di Tycoon by Shareland in USD è stata di $ 0.
Negli ultimi 90 giorni, la variazione di prezzo di Tycoon by Shareland in USD è stata di $ 0.

PeriodoVariazione (USD)Variazione (%)
Oggi$ +0.00040135+18.92%
30 giorni$ 0--
60 giorni$ 0--
90 giorni$ 0--

Che cos'è Tycoon by Shareland (TYCOON)

Tycoon is an AI agent that functions as an intelligent interface for the Shareland protocol, a decentralized platform designed to bring the real estate market on-chain. The project's primary purpose is to solve the long-standing problem of illiquidity in real estate by creating synthetic digital assets called SQFT tokens. These tokens are pegged to the average price per square foot of real-world geographic locations, such as individual neighborhoods and cities. Tycoon provides users with market insights, data analysis, and a streamlined way to transact these SQFT tokens, thereby gaining exposure to the value of housing markets without the complexities of direct property ownership. The agent is built to operate within the Virtuals Protocol ecosystem, utilizing Agent Commerce Protocol (ACP) to facilitate user transactions and interactions.

MEXC è il principale exchange di criptovalute di cui si fidano oltre 10 milioni di utenti in tutto il mondo. È rinomato come l'exchange con la più ampia selezione di token, i listing più rapidi di token e le commissioni di trading più basse sul mercato. Iscriviti subito a MEXC per provare una liquidità di alto livello e le commissioni più competitive sul mercato!

Previsione del prezzo di Tycoon by Shareland (USD)

Quanto varrà Tycoon by Shareland (TYCOON) in USD domani, la prossima settimana o il prossimo mese? Quale potrebbe essere il valore dei tuoi asset Tycoon by Shareland (TYCOON) nel 2025, 2026, 2027, 2028, o anche tra 10 o 20 anni? Utilizza il nostro strumento di previsione dei prezzi per esplorare le previsioni a breve e lungo termine per Tycoon by Shareland.

Economia del token di Tycoon by Shareland (TYCOON)

Comprendere l'economia del token di Tycoon by Shareland (TYCOON) può fornire una visione più approfondita del suo valore a lungo termine e del suo potenziale di crescita. Da come vengono distribuiti i token a come è gestita la fornitura, l'economia del token rivela la struttura fondamentale dell'economia di un progetto. Scopri subito l'ampia economia del token TYCOON!

Le persone chiedono anche: altre domande riguardo a Tycoon by Shareland (TYCOON)

Quanto vale oggi Tycoon by Shareland (TYCOON)?
Il prezzo in tempo reale di TYCOON in USD è 0.00252316 USD, aggiornato in tempo reale con gli ultimi dati di mercato.
Qual è il prezzo attuale da TYCOON in USD?
Il prezzo attuale di TYCOON in USD è $ 0.00252316. Consulta Convertitore MEXC per una conversione accurata dei token.
Qual è la capitalizzazione di mercato di Tycoon by Shareland?
La capitalizzazione di mercato per TYCOON è $ 378.47K USD. Capitalizzazione di mercato = prezzo attuale × fornitura circolante. Indica il valore di mercato totale e la posizione in classifica del token.
Qual è la fornitura circolante di TYCOON?
La fornitura circolante di TYCOON è 150.00M USD.
Qual è stato il prezzo più alto di sempre (ATH) di TYCOON?
TYCOON ha raggiunto un prezzo ATH di 0.00294868 USD.
Qual è stato il prezzo più basso di sempre (ATL) di TYCOON?
TYCOON ha visto un prezzo ATL di 0 USD.
Qual è il volume di trading di TYCOON?
Il volume di trading in tempo reale nelle 24 ore per TYCOON è -- USD.
TYCOON salirà quest'anno?
TYCOON potrebbe salire quest'anno a seconda delle condizioni di mercato e degli sviluppi del progetto. Consulta la previsione del prezzo di TYCOON per un'analisi più approfondita.
Ultimo aggiornamento della pagina: 2025-10-26 06:16:12 (UTC+8)

Disclaimer

I prezzi delle criptovalute sono soggetti a elevati rischi di mercato e volatilità dei prezzi. Dovresti investire in progetti e prodotti che conosci e di cui comprendi i rischi connessi. Dovresti considerare attentamente la tua esperienza di investimento, la tua situazione finanziaria, gli obiettivi di investimento e la tolleranza al rischio e consultare un consulente finanziario indipendente prima di effettuare qualsiasi investimento. Questo materiale non deve essere interpretato come consulenza finanziaria. La performance passata non è un indicatore affidabile della performance futura. Il valore del tuo investimento può aumentare o diminuire e potresti non recuperare l'importo investito. Sei l'unico responsabile delle tue decisioni di investimento. MEXC non è responsabile per eventuali perdite che potresti subire. Per ulteriori informazioni, fai riferimento alle nostre Condizioni d'uso e Avviso di rischio. Tieni inoltre presente che i dati relativi alla suddetta criptovaluta qui presentata (come il suo attuale prezzo in tempo reale) si basano su fonti di terze parti. Sono presentati "così come sono" e solo a scopo informativo, senza dichiarazioni o garanzie di alcun tipo. Anche i collegamenti forniti a siti di terze parti non sono sotto il controllo di MEXC. MEXC non è responsabile dell'affidabilità e dell'accuratezza di tali siti di terze parti e dei loro contenuti.

