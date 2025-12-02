Economia del token e analisi del prezzo di turn your penny into a house (PENNY)

Esplora i principali dati di economia del token e prezzo per turn your penny into a house (PENNY), inclusi capitalizzazione di mercato, dettagli sulla foritura, FDV e cronologia dei prezzi. Scopri il valore attuale e la posizione di mercato del token a colpo d'occhio.

Capitalizzazione di mercato: $ 5.57K $ 5.57K $ 5.57K Fornitura totale: $ 999.47M $ 999.47M $ 999.47M Fornitura circolante: $ 999.47M $ 999.47M $ 999.47M FDV (Valutazione completamente diluita): $ 5.57K $ 5.57K $ 5.57K Massimo storico: $ 0.00007127 $ 0.00007127 $ 0.00007127 Minimo storico: $ 0.0000055 $ 0.0000055 $ 0.0000055 Prezzo attuale: $ 0 $ 0 $ 0