Che cos'è True PNL (PNL)

TrueP&L builds on-and off-chain financial products for retail investors to achieve beautiful and transparent investment experience. First product — Robo-trading marketplace.True P&L develops a platform to help investors grow their capital without deep knowledge in trading, giving them an opportunity to choose strategies that suit their risk profile and get income with minimum efforts.

Risorsa True PNL (PNL) Sito web ufficiale