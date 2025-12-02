Economia del token e analisi del prezzo di Troll House (TROLLHOUSE)

Esplora i principali dati di economia del token e prezzo per Troll House (TROLLHOUSE), inclusi capitalizzazione di mercato, dettagli sulla foritura, FDV e cronologia dei prezzi. Scopri il valore attuale e la posizione di mercato del token a colpo d'occhio.

Capitalizzazione di mercato: $ 15.50K $ 15.50K $ 15.50K Fornitura totale: $ 999.28M $ 999.28M $ 999.28M Fornitura circolante: $ 999.28M $ 999.28M $ 999.28M FDV (Valutazione completamente diluita): $ 15.50K $ 15.50K $ 15.50K Massimo storico: $ 0.00104095 $ 0.00104095 $ 0.00104095 Minimo storico: $ 0 $ 0 $ 0 Prezzo attuale: $ 0 $ 0 $ 0