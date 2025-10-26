Il prezzo in tempo reale di Trivians oggi è 0 USD. Segui gli aggiornamenti in tempo reale dei prezzi TRIVIA a USD, i grafici in tempo reale, la capitalizzazione di mercato, il volume delle 24 ore e altro ancora. Esplora facilmente l'andamento del prezzo di TRIVIA su MEXC ora.Il prezzo in tempo reale di Trivians oggi è 0 USD. Segui gli aggiornamenti in tempo reale dei prezzi TRIVIA a USD, i grafici in tempo reale, la capitalizzazione di mercato, il volume delle 24 ore e altro ancora. Esplora facilmente l'andamento del prezzo di TRIVIA su MEXC ora.

Maggiori informazioni su TRIVIA

Informazioni sul prezzo di TRIVIA

Sito web ufficiale di TRIVIA

Economia del token di TRIVIA

Previsioni del prezzo di TRIVIA

Guadagna

Airdrop+

Notizie

Blog

Learn

Logo Trivians

Prezzo di Trivians (TRIVIA)

Delistato

Prezzi in tempo reale di 1 USD in TRIVIA:

--
----
0.00%1D
mexc
I dati di questi token provengono da terze parti. MEXC agisce esclusivamente come aggregatore di informazioni. Esplora altri token listati sul mercato MEXC spot!
USD
Grafico dei prezzi in tempo reale di Trivians (TRIVIA)
Ultimo aggiornamento della pagina: 2025-10-26 08:17:03 (UTC+8)

Informazioni sui prezzi di Trivians (TRIVIA) (USD)

Intervallo di variazione dei prezzi nelle 24 ore:
$ 0
$ 0$ 0
Min sulle 24h
$ 0
$ 0$ 0
Max sulle 24h

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.04093968
$ 0.04093968$ 0.04093968

$ 0
$ 0$ 0

--

--

+0.13%

+0.13%

Il prezzo in tempo reale di Trivians (TRIVIA) è --. Nelle ultime 24 ore, TRIVIA ha oscillato tra un minimo di $ 0 e un massimo di $ 0, evidenziando una volatilità di mercato attiva. Il prezzo più alto di sempre di TRIVIA è $ 0.04093968, mentre il suo prezzo più basso di sempre è $ 0.

In termini di performance a breve termine, TRIVIA è variato del -- nell'ultima ora, del -- nelle 24 ore e del +0.13% negli ultimi 7 giorni. Questo fornisce una rapida panoramica delle ultime tendenze dei prezzi e delle dinamiche di mercato su MEXC.

Informazioni sul mercato di Trivians (TRIVIA)

$ 33.74K
$ 33.74K$ 33.74K

--
----

$ 54.86K
$ 54.86K$ 54.86K

615.00M
615.00M 615.00M

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

L'attuale capitalizzazione di mercato di Trivians è $ 33.74K, con un volume di trading nelle 24 ore di --. La fornitura circolante di TRIVIA è 615.00M, con una fornitura totale di 1000000000.0. La sua valutazione completamente diluita (FDV) è $ 54.86K.

Cronologia dei prezzi di Trivians (TRIVIA) USD

Durante la giornata di oggi, la variazione di prezzo di Trivians a USD è stata $ 0.
Negli ultimi 30 giorni, la variazione di prezzo di Trivians in USD è stata di $ 0.
Negli ultimi 60 giorni, la variazione di prezzo di Trivians in USD è stata di $ 0.
Negli ultimi 90 giorni, la variazione di prezzo di Trivians in USD è stata di $ 0.

PeriodoVariazione (USD)Variazione (%)
Oggi$ 0--
30 giorni$ 0-18.76%
60 giorni$ 0-40.59%
90 giorni$ 0--

Che cos'è Trivians (TRIVIA)

New Gen Trivia Games in One Single Platform; Play - Compete - Learn - Earn

Trivians is the ultimate trivia&puzzle gaming platform for play2earn ecosystem. The token and the idea has been culminated from a 3-years-old global Play2Earn trivia game, namely OynaKazan/Trivia Superstars (Play&Earn in Turkish), with more than 5 Million downloads and 1.5 Million monthly active users at its peak. This assures Trivians game and team has already delivered a huge proof of concept on democratization of trivia game show business.

Trivians is a multiplayer game, which awards players with Trivian Token, according to their correct answers at different game modes and competitions. It is a decentralized version of classical game shows like “Who Wants to be a Millionaire”, “Jeopardy”, “Weakest Link” etc, all in one place.

Trivians have established a huge proof of concept on democratizing and decentralizing the quiz game show business. Trivia play2earn game concept is very easy to adopt globally, and the market is huge. (Estimated target player market size is 2 Billion players) Trivians wants to become the first blockchain game which successfully onboarded non crypto users and goes truly mainstream.

Trivians provides a variety of game modes such as multiplayer mode, single player mode, 1v1 games, instant play, scheduled tournaments and live shows. There are over 100K questions archived and they are being renewed on a daily basis by a dedicated editor team. With live stream games, our users have the chance to interact with host and the other trivia lovers all over the world.

Our Vision is;

To become a leading trivia genre in the blockchain game ecosystem by gathering all quiz & puzzle types of games on a single platform

To enable millions of people, young and old alike, both to have fun and to turn their intellectual knowledge into money.

To ensure that the game is played for years with the sustainable economic model we have created, with continuously renewed game types and quest

MEXC è il principale exchange di criptovalute di cui si fidano oltre 10 milioni di utenti in tutto il mondo. È rinomato come l'exchange con la più ampia selezione di token, i listing più rapidi di token e le commissioni di trading più basse sul mercato. Iscriviti subito a MEXC per provare una liquidità di alto livello e le commissioni più competitive sul mercato!

Risorsa Trivians (TRIVIA)

Sito web ufficiale

Previsione del prezzo di Trivians (USD)

Quanto varrà Trivians (TRIVIA) in USD domani, la prossima settimana o il prossimo mese? Quale potrebbe essere il valore dei tuoi asset Trivians (TRIVIA) nel 2025, 2026, 2027, 2028, o anche tra 10 o 20 anni? Utilizza il nostro strumento di previsione dei prezzi per esplorare le previsioni a breve e lungo termine per Trivians.

Controlla subito la previsione del prezzo di Trivians!

TRIVIA in valute locali

Economia del token di Trivians (TRIVIA)

Comprendere l'economia del token di Trivians (TRIVIA) può fornire una visione più approfondita del suo valore a lungo termine e del suo potenziale di crescita. Da come vengono distribuiti i token a come è gestita la fornitura, l'economia del token rivela la struttura fondamentale dell'economia di un progetto. Scopri subito l'ampia economia del token TRIVIA!

Le persone chiedono anche: altre domande riguardo a Trivians (TRIVIA)

Quanto vale oggi Trivians (TRIVIA)?
Il prezzo in tempo reale di TRIVIA in USD è 0 USD, aggiornato in tempo reale con gli ultimi dati di mercato.
Qual è il prezzo attuale da TRIVIA in USD?
Il prezzo attuale di TRIVIA in USD è $ 0. Consulta Convertitore MEXC per una conversione accurata dei token.
Qual è la capitalizzazione di mercato di Trivians?
La capitalizzazione di mercato per TRIVIA è $ 33.74K USD. Capitalizzazione di mercato = prezzo attuale × fornitura circolante. Indica il valore di mercato totale e la posizione in classifica del token.
Qual è la fornitura circolante di TRIVIA?
La fornitura circolante di TRIVIA è 615.00M USD.
Qual è stato il prezzo più alto di sempre (ATH) di TRIVIA?
TRIVIA ha raggiunto un prezzo ATH di 0.04093968 USD.
Qual è stato il prezzo più basso di sempre (ATL) di TRIVIA?
TRIVIA ha visto un prezzo ATL di 0 USD.
Qual è il volume di trading di TRIVIA?
Il volume di trading in tempo reale nelle 24 ore per TRIVIA è -- USD.
TRIVIA salirà quest'anno?
TRIVIA potrebbe salire quest'anno a seconda delle condizioni di mercato e degli sviluppi del progetto. Consulta la previsione del prezzo di TRIVIA per un'analisi più approfondita.
Ultimo aggiornamento della pagina: 2025-10-26 08:17:03 (UTC+8)

Aggiornamenti importanti del settore di Trivians (TRIVIA)

Orario (UTC+8)TipoInformazioni
10-25 15:47:08Aggiornamenti del settore
Dati: Gli indirizzi holding tra 100 e 10.000 ETH hanno accumulato 218.000 ETH durante l'ultima settimana
10-25 13:34:16Aggiornamenti del settore
Il Conteggio Settimanale delle Transazioni di x402 Protocol Aumenta del 492,63% Settimana su Settimana
10-25 06:10:28Aggiornamenti del settore
Dati: Il numero di Bitcoin che si risvegliano dopo più di 7 anni di inattività ha raggiunto un nuovo massimo storico quest'anno
10-24 21:49:00Aggiornamenti del settore
Alcuni token nell'ecosistema Base iniziano a salire, con PING, CLANKER e VIRTUAL che ottengono la maggiore attenzione
10-23 22:32:48Aggiornamenti del settore
L'Indice di Paura Crypto Sale a 27, il Mercato Passa da "Paura Estrema" a "Paura"
10-23 15:34:02Aggiornamenti del settore
I tassi di commissione attuali delle Crypto principali CEX e DEX indicano che il mercato è più ribassista sulle altcoin, mentre i tassi di Bitcoin sono tornati a livelli neutrali

Disclaimer

I prezzi delle criptovalute sono soggetti a elevati rischi di mercato e volatilità dei prezzi. Dovresti investire in progetti e prodotti che conosci e di cui comprendi i rischi connessi. Dovresti considerare attentamente la tua esperienza di investimento, la tua situazione finanziaria, gli obiettivi di investimento e la tolleranza al rischio e consultare un consulente finanziario indipendente prima di effettuare qualsiasi investimento. Questo materiale non deve essere interpretato come consulenza finanziaria. La performance passata non è un indicatore affidabile della performance futura. Il valore del tuo investimento può aumentare o diminuire e potresti non recuperare l'importo investito. Sei l'unico responsabile delle tue decisioni di investimento. MEXC non è responsabile per eventuali perdite che potresti subire. Per ulteriori informazioni, fai riferimento alle nostre Condizioni d'uso e Avviso di rischio. Tieni inoltre presente che i dati relativi alla suddetta criptovaluta qui presentata (come il suo attuale prezzo in tempo reale) si basano su fonti di terze parti. Sono presentati "così come sono" e solo a scopo informativo, senza dichiarazioni o garanzie di alcun tipo. Anche i collegamenti forniti a siti di terze parti non sono sotto il controllo di MEXC. MEXC non è responsabile dell'affidabilità e dell'accuratezza di tali siti di terze parti e dei loro contenuti.

HOT

Criptovalute di tendenza che stanno guadagnando una notevole attenzione sul mercato

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$111,595.39
$111,595.39$111,595.39

+0.18%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,948.01
$3,948.01$3,948.01

+0.38%

Logo Ping

Ping

PING

$0.06150
$0.06150$0.06150

-10.34%

Logo ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI

$7.6035
$7.6035$7.6035

+3.56%

Logo Solana

Solana

SOL

$193.60
$193.60$193.60

+0.89%

Volume massimo

Le criptovalute con il volume di trading più alto

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$111,595.39
$111,595.39$111,595.39

+0.18%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,948.01
$3,948.01$3,948.01

+0.38%

Logo XRP

XRP

XRP

$2.6103
$2.6103$2.6103

+0.46%

Logo Solana

Solana

SOL

$193.60
$193.60$193.60

+0.89%

Logo DOGE

DOGE

DOGE

$0.19640
$0.19640$0.19640

+0.08%

Appena aggiunti

Criptovalute recentemente listate disponibili per il trading

Logo DramaBits

DramaBits

DRAMA

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SNAPX

SNAPX

XNAP

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SILVER

SILVER

SILVER

$0.000000000000133
$0.000000000000133$0.000000000000133

+33.00%

Logo AstroVerse

AstroVerse

ASTRO

$0.062959
$0.062959$0.062959

+8,294.53%

Logo HODL

HODL

HODL

$0.3885
$0.3885$0.3885

+1,454.00%

Migliori guadagni

Le principali aumenti di criptovalute di oggi

Logo HODL

HODL

HODL

$0.3885
$0.3885$0.3885

+1,454.00%

Logo QBOT AI TRADING

QBOT AI TRADING

QBOT

$0.0000000000000000000290
$0.0000000000000000000290$0.0000000000000000000290

+163.63%

Logo OMNILABS

OMNILABS

OMNILABS

$0.0000000000720
$0.0000000000720$0.0000000000720

+56.18%

Logo Pippin

Pippin

PIPPIN

$0.038799
$0.038799$0.038799

+54.20%

Logo DGGO

DGGO

DGGO

$0.0001280
$0.0001280$0.0001280

+28.00%