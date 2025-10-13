Economia del token e analisi del prezzo di TriviAgent by Virtuals (TRIVI)

Esplora i principali dati di economia del token e prezzo per TriviAgent by Virtuals (TRIVI), inclusi capitalizzazione di mercato, dettagli sulla foritura, FDV e cronologia dei prezzi. Scopri il valore attuale e la posizione di mercato del token a colpo d'occhio.

Capitalizzazione di mercato: $ 193.02K $ 193.02K $ 193.02K Fornitura totale: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Fornitura circolante: $ 507.21M $ 507.21M $ 507.21M FDV (Valutazione completamente diluita): $ 380.55K $ 380.55K $ 380.55K Massimo storico: $ 0.00483987 $ 0.00483987 $ 0.00483987 Minimo storico: $ 0 $ 0 $ 0 Prezzo attuale: $ 0.00038055 $ 0.00038055 $ 0.00038055