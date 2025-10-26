Il prezzo in tempo reale di Trench Digger oggi è 0.04809372 USD. Segui gli aggiornamenti in tempo reale dei prezzi TRENCH a USD, i grafici in tempo reale, la capitalizzazione di mercato, il volume delle 24 ore e altro ancora. Esplora facilmente l'andamento del prezzo di TRENCH su MEXC ora.Il prezzo in tempo reale di Trench Digger oggi è 0.04809372 USD. Segui gli aggiornamenti in tempo reale dei prezzi TRENCH a USD, i grafici in tempo reale, la capitalizzazione di mercato, il volume delle 24 ore e altro ancora. Esplora facilmente l'andamento del prezzo di TRENCH su MEXC ora.

Prezzo di Trench Digger (TRENCH)

$0.04809372
$0.04809372$0.04809372
-1.10%1D
Ultimo aggiornamento della pagina: 2025-10-26 08:16:39 (UTC+8)

Informazioni sui prezzi di Trench Digger (TRENCH) (USD)

$ 0.04784994
$ 0.04784994$ 0.04784994
$ 0.04891895
$ 0.04891895$ 0.04891895
$ 0.04784994
$ 0.04784994$ 0.04784994

$ 0.04891895
$ 0.04891895$ 0.04891895

$ 0.524208
$ 0.524208$ 0.524208

$ 0.03046267
$ 0.03046267$ 0.03046267

-0.17%

-1.13%

+32.13%

+32.13%

Il prezzo in tempo reale di Trench Digger (TRENCH) è $0.04809372. Nelle ultime 24 ore, TRENCH ha oscillato tra un minimo di $ 0.04784994 e un massimo di $ 0.04891895, evidenziando una volatilità di mercato attiva. Il prezzo più alto di sempre di TRENCH è $ 0.524208, mentre il suo prezzo più basso di sempre è $ 0.03046267.

In termini di performance a breve termine, TRENCH è variato del -0.17% nell'ultima ora, del -1.13% nelle 24 ore e del +32.13% negli ultimi 7 giorni. Questo fornisce una rapida panoramica delle ultime tendenze dei prezzi e delle dinamiche di mercato su MEXC.

Informazioni sul mercato di Trench Digger (TRENCH)

$ 48.10K
$ 48.10K$ 48.10K

--
----

$ 48.10K
$ 48.10K$ 48.10K

1.00M
1.00M 1.00M

1,000,000.0
1,000,000.0 1,000,000.0

L'attuale capitalizzazione di mercato di Trench Digger è $ 48.10K, con un volume di trading nelle 24 ore di --. La fornitura circolante di TRENCH è 1.00M, con una fornitura totale di 1000000.0. La sua valutazione completamente diluita (FDV) è $ 48.10K.

Cronologia dei prezzi di Trench Digger (TRENCH) USD

Durante la giornata di oggi, la variazione di prezzo di Trench Digger a USD è stata $ -0.00055450665214209.
Negli ultimi 30 giorni, la variazione di prezzo di Trench Digger in USD è stata di $ -0.0006102083.
Negli ultimi 60 giorni, la variazione di prezzo di Trench Digger in USD è stata di $ -0.0392854657.
Negli ultimi 90 giorni, la variazione di prezzo di Trench Digger in USD è stata di $ -0.15363450686098452.

PeriodoVariazione (USD)Variazione (%)
Oggi$ -0.00055450665214209-1.13%
30 giorni$ -0.0006102083-1.26%
60 giorni$ -0.0392854657-81.68%
90 giorni$ -0.15363450686098452-76.15%

Che cos'è Trench Digger (TRENCH)

TrenchDigger is a decentralised protocol that enables users to express and trade market sentiment on any token through time-locked liquidity positions called Dwellings.

Participants can take a bullish position by depositing $TRENCH to receive a target token (BullPost) or a bearish position by depositing the token to receive $TRENCH (CreateFUD), each for a defined duration. These positions are fully on-chain, tradable, and resolved at the end of their term.

Counter-trades allow other users to challenge or support existing positions, creating an open market for sentiment-driven liquidity. TrenchDigger introduces behavioral liquidity as a novel mechanism within DeFi, combining transparent trading, on-chain governance of sentiment, and optional NFT-based position trading.

MEXC è il principale exchange di criptovalute di cui si fidano oltre 10 milioni di utenti in tutto il mondo. È rinomato come l'exchange con la più ampia selezione di token, i listing più rapidi di token e le commissioni di trading più basse sul mercato. Iscriviti subito a MEXC per provare una liquidità di alto livello e le commissioni più competitive sul mercato!

Risorsa Trench Digger (TRENCH)

Sito web ufficiale

Previsione del prezzo di Trench Digger (USD)

Quanto varrà Trench Digger (TRENCH) in USD domani, la prossima settimana o il prossimo mese? Quale potrebbe essere il valore dei tuoi asset Trench Digger (TRENCH) nel 2025, 2026, 2027, 2028, o anche tra 10 o 20 anni? Utilizza il nostro strumento di previsione dei prezzi per esplorare le previsioni a breve e lungo termine per Trench Digger.

Controlla subito la previsione del prezzo di Trench Digger!

TRENCH in valute locali

Economia del token di Trench Digger (TRENCH)

Comprendere l'economia del token di Trench Digger (TRENCH) può fornire una visione più approfondita del suo valore a lungo termine e del suo potenziale di crescita. Da come vengono distribuiti i token a come è gestita la fornitura, l'economia del token rivela la struttura fondamentale dell'economia di un progetto. Scopri subito l'ampia economia del token TRENCH!

Le persone chiedono anche: altre domande riguardo a Trench Digger (TRENCH)

Quanto vale oggi Trench Digger (TRENCH)?
Il prezzo in tempo reale di TRENCH in USD è 0.04809372 USD, aggiornato in tempo reale con gli ultimi dati di mercato.
Qual è il prezzo attuale da TRENCH in USD?
Il prezzo attuale di TRENCH in USD è $ 0.04809372. Consulta Convertitore MEXC per una conversione accurata dei token.
Qual è la capitalizzazione di mercato di Trench Digger?
La capitalizzazione di mercato per TRENCH è $ 48.10K USD. Capitalizzazione di mercato = prezzo attuale × fornitura circolante. Indica il valore di mercato totale e la posizione in classifica del token.
Qual è la fornitura circolante di TRENCH?
La fornitura circolante di TRENCH è 1.00M USD.
Qual è stato il prezzo più alto di sempre (ATH) di TRENCH?
TRENCH ha raggiunto un prezzo ATH di 0.524208 USD.
Qual è stato il prezzo più basso di sempre (ATL) di TRENCH?
TRENCH ha visto un prezzo ATL di 0.03046267 USD.
Qual è il volume di trading di TRENCH?
Il volume di trading in tempo reale nelle 24 ore per TRENCH è -- USD.
TRENCH salirà quest'anno?
TRENCH potrebbe salire quest'anno a seconda delle condizioni di mercato e degli sviluppi del progetto. Consulta la previsione del prezzo di TRENCH per un'analisi più approfondita.
Ultimo aggiornamento della pagina: 2025-10-26 08:16:39 (UTC+8)

Disclaimer

I prezzi delle criptovalute sono soggetti a elevati rischi di mercato e volatilità dei prezzi. Dovresti investire in progetti e prodotti che conosci e di cui comprendi i rischi connessi. Dovresti considerare attentamente la tua esperienza di investimento, la tua situazione finanziaria, gli obiettivi di investimento e la tolleranza al rischio e consultare un consulente finanziario indipendente prima di effettuare qualsiasi investimento. Questo materiale non deve essere interpretato come consulenza finanziaria. La performance passata non è un indicatore affidabile della performance futura. Il valore del tuo investimento può aumentare o diminuire e potresti non recuperare l'importo investito. Sei l'unico responsabile delle tue decisioni di investimento. MEXC non è responsabile per eventuali perdite che potresti subire. Per ulteriori informazioni, fai riferimento alle nostre Condizioni d'uso e Avviso di rischio. Tieni inoltre presente che i dati relativi alla suddetta criptovaluta qui presentata (come il suo attuale prezzo in tempo reale) si basano su fonti di terze parti. Sono presentati "così come sono" e solo a scopo informativo, senza dichiarazioni o garanzie di alcun tipo. Anche i collegamenti forniti a siti di terze parti non sono sotto il controllo di MEXC. MEXC non è responsabile dell'affidabilità e dell'accuratezza di tali siti di terze parti e dei loro contenuti.

