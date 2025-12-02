Economia del token e analisi del prezzo di Treehouse AVAX (TAVAX)

Esplora i principali dati di economia del token e prezzo per Treehouse AVAX (TAVAX), inclusi capitalizzazione di mercato, dettagli sulla foritura, FDV e cronologia dei prezzi. Scopri il valore attuale e la posizione di mercato del token a colpo d'occhio.

Capitalizzazione di mercato: $ 711.90K $ 711.90K $ 711.90K Fornitura totale: $ 46.18K $ 46.18K $ 46.18K Fornitura circolante: $ 46.18K $ 46.18K $ 46.18K FDV (Valutazione completamente diluita): $ 711.90K $ 711.90K $ 711.90K Massimo storico: $ 43.51 $ 43.51 $ 43.51 Minimo storico: $ 12.16 $ 12.16 $ 12.16 Prezzo attuale: $ 15.42 $ 15.42 $ 15.42