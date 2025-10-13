Economia del token di Tradable Singapore Fintech SSL (PC0000023)
Economia del token e analisi del prezzo di Tradable Singapore Fintech SSL (PC0000023)
Esplora i principali dati di economia del token e prezzo per Tradable Singapore Fintech SSL (PC0000023), inclusi capitalizzazione di mercato, dettagli sulla foritura, FDV e cronologia dei prezzi. Scopri il valore attuale e la posizione di mercato del token a colpo d'occhio.
Informazioni su Tradable Singapore Fintech SSL PC0000023
This project, facilitated by Tradable.xyz on ZKsync Era, tokenizes singapore-based fintech senior delayed draw term loan. The notes are issued by Victory Park Capital Advisors under the "Singapore Fintech Senior Secured Loan " deal, giving on-chain exposure to the underlying cash flows. Tradable integrates traditional and decentralized finance, employing smart contracts for AML/KYC compliance to ensure regulatory standards. The platform enhances liquidity and investor access to the multi‑trillion‑dollar private credit market, streamlining asset management and due diligence via a user‑friendly interface. By leveraging ZKsync Era's scalable and secure infrastructure, the project connects existing financial systems to blockchain rails while preserving data privacy and reducing settlement costs.
Economia del token di Tradable Singapore Fintech SSL (PC0000023): spiegazioni sulle metriche chiave e casi d'uso
Comprendere l'economia del token di Tradable Singapore Fintech SSL (PC0000023) è essenziale per analizzarne il valore, la sostenibilità e il potenziale a lungo termine.
Metriche chiave e come vengono calcolate:
Fornitura totale:
Numero massimo di token PC0000023 che sono stati o saranno mai creati.
Fornitura circolante:
Numero di token attualmente disponibili sul mercato e in mano al pubblico.
Fornitura massima:
Il limite massimo di quanti token PC0000023 possono esistere in totale.
FDV (Valutazione completamente diluita):
Calcolato come prezzo attuale × fornitura massima, fornisce una proiezione della capitalizzazione di mercato totale se tutti i token sono in circolazione.
Tasso di inflazione:
Riflette la velocità con cui vengono introdotti nuovi token, incidendo sulla scarsità e sul movimento dei prezzi a lungo termine.
Perché queste metriche sono importanti per i trader?
Elevata fornitura circolante = maggiore liquidità.
Limitata fornitura massima + bassa inflazione = potenziale di rivalutazione dei prezzi a lungo termine.
Trasparente distribuzione dei token = migliore fiducia nel progetto e minor rischio di controllo centralizzato.
Alta FDV con bassa capitalizzazione di mercato attuale = possibili segnali di sopravvalutazione.
Ora che hai compreso l'economia del token di PC0000023, esplora il prezzo in tempo reale del token PC0000023!
Previsione prezzi di PC0000023
Vuoi sapere dove potrebbe dirigersi PC0000023? La nostra pagina di previsione dei prezzi di PC0000023 combina sentiment di mercato, trend storici e indicatori tecnici per offrire una visione lungimirante.
Perché dovresti scegliere MEXC?
MEXC è uno dei principali exchange di criptovalute al mondo, apprezzato da milioni di utenti in tutto il mondo. Che tu sia un principiante o un professionista, MEXC è la tua strada più semplice per le crypto.
Disclaimer
I dati dell'economia del token presenti in questa pagina provengono da fonti di terze parti. MEXC non ne garantisce l'accuratezza. Ti preghiamo di condurre ricerche approfondite prima di investire.
Ti preghiamo di leggere e comprendere le Condizioni di utilizzo e l'Informativa sulla privacy