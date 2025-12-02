Economia del token e analisi del prezzo di TQQQ xStock (TQQQX)

Esplora i principali dati di economia del token e prezzo per TQQQ xStock (TQQQX), inclusi capitalizzazione di mercato, dettagli sulla foritura, FDV e cronologia dei prezzi. Scopri il valore attuale e la posizione di mercato del token a colpo d'occhio.

Capitalizzazione di mercato: $ 1.75M $ 1.75M $ 1.75M Fornitura totale: $ 104.76K $ 104.76K $ 104.76K Fornitura circolante: $ 23.99K $ 23.99K $ 23.99K FDV (Valutazione completamente diluita): $ 7.65M $ 7.65M $ 7.65M Massimo storico: $ 235.95 $ 235.95 $ 235.95 Minimo storico: $ 45.22 $ 45.22 $ 45.22 Prezzo attuale: $ 73.07 $ 73.07 $ 73.07