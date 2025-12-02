Economia del token e analisi del prezzo di TosDis (DIS)

Esplora i principali dati di economia del token e prezzo per TosDis (DIS), inclusi capitalizzazione di mercato, dettagli sulla foritura, FDV e cronologia dei prezzi. Scopri il valore attuale e la posizione di mercato del token a colpo d'occhio.

Capitalizzazione di mercato: $ 69.87K $ 69.87K $ 69.87K Fornitura totale: $ 99.86K $ 99.86K $ 99.86K Fornitura circolante: $ 75.00K $ 75.00K $ 75.00K FDV (Valutazione completamente diluita): $ 93.03K $ 93.03K $ 93.03K Massimo storico: $ 253.52 $ 253.52 $ 253.52 Minimo storico: $ 0.0094393 $ 0.0094393 $ 0.0094393 Prezzo attuale: $ 0.931581 $ 0.931581 $ 0.931581