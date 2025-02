Che cos'è Tonoreum (TOR)

The First PoW / PoL on TON. Tonoreum project employs a unique combination of Proof of Link and Proof of Work algorithms to redefine blockchain usability. Our approach leverages the social dynamics of Telegram to enhance user engagement and network growth through decentralized applications (DApps). Mine $TOR through your builded referral net using telegram channel. Earn free $TOR tokens by completing tasks, referring friends and participating in the Tonoreum game.

