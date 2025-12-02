Economia del token e analisi del prezzo di Timeswap (TIME)

Esplora i principali dati di economia del token e prezzo per Timeswap (TIME), inclusi capitalizzazione di mercato, dettagli sulla foritura, FDV e cronologia dei prezzi. Scopri il valore attuale e la posizione di mercato del token a colpo d'occhio.

Capitalizzazione di mercato: $ 305.70K $ 305.70K $ 305.70K Fornitura totale: $ 1.75B $ 1.75B $ 1.75B Fornitura circolante: $ 350.00M $ 350.00M $ 350.00M FDV (Valutazione completamente diluita): $ 1.53M $ 1.53M $ 1.53M Massimo storico: $ 0.01381594 $ 0.01381594 $ 0.01381594 Minimo storico: $ 0 $ 0 $ 0 Prezzo attuale: $ 0.00087342 $ 0.00087342 $ 0.00087342