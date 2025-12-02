Economia del token e analisi del prezzo di Theo Short Duration US Treasury Fund (THBILL)

Esplora i principali dati di economia del token e prezzo per Theo Short Duration US Treasury Fund (THBILL), inclusi capitalizzazione di mercato, dettagli sulla foritura, FDV e cronologia dei prezzi. Scopri il valore attuale e la posizione di mercato del token a colpo d'occhio.

Capitalizzazione di mercato: $ 213.80M $ 213.80M $ 213.80M Fornitura totale: $ 211.78M $ 211.78M $ 211.78M Fornitura circolante: $ 211.78M $ 211.78M $ 211.78M FDV (Valutazione completamente diluita): $ 213.80M $ 213.80M $ 213.80M Massimo storico: $ 1.11 $ 1.11 $ 1.11 Minimo storico: $ 0.906552 $ 0.906552 $ 0.906552 Prezzo attuale: $ 1.009 $ 1.009 $ 1.009