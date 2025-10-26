Informazioni sui prezzi di The Orange Era (ORANGE) (USD)

Intervallo di variazione dei prezzi nelle 24 ore: Min sulle 24h $ 0.00004958 Max sulle 24h $ 0.00005358 Massimo storico $ 0.00484745 Prezzo più basso $ 0.00004588 Variazione di prezzo (1H) +1.61% Variazione di prezzo (1G) +6.28% Variazione di prezzo (7G) +12.37%

Il prezzo in tempo reale di The Orange Era (ORANGE) è $0.0000537. Nelle ultime 24 ore, ORANGE ha oscillato tra un minimo di $ 0.00004958 e un massimo di $ 0.00005358, evidenziando una volatilità di mercato attiva. Il prezzo più alto di sempre di ORANGE è $ 0.00484745, mentre il suo prezzo più basso di sempre è $ 0.00004588.

In termini di performance a breve termine, ORANGE è variato del +1.61% nell'ultima ora, del +6.28% nelle 24 ore e del +12.37% negli ultimi 7 giorni. Questo fornisce una rapida panoramica delle ultime tendenze dei prezzi e delle dinamiche di mercato su MEXC.

Informazioni sul mercato di The Orange Era (ORANGE)

Capitalizzazione di mercato $ 53.16K Volume (24H) -- Capitalizzazione di mercato completamente diluita $ 53.16K Fornitura in circolazione 999.63M Fornitura totale 999,633,663.811211

L'attuale capitalizzazione di mercato di The Orange Era è $ 53.16K, con un volume di trading nelle 24 ore di --. La fornitura circolante di ORANGE è 999.63M, con una fornitura totale di 999633663.811211. La sua valutazione completamente diluita (FDV) è $ 53.16K.