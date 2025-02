Che cos'è The OG Cheems Inu (OGCINU)

Introducing OGcCheems on Solana chain! a crypto inspired by the beloved Shiba Inu, balltze, famously known as cheems. Born in Hong Kong and beloved globally, Cheems' legacy from viral "cheemsburger" memes to expressions of pop culture, now lives on through this cryptocurrency. A tribute to the joy Cheems brought worldwide, this token embodies his spirit in the digital currency world.

