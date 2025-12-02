Economia del token e analisi del prezzo di The Odor (ODOR)

Esplora i principali dati di economia del token e prezzo per The Odor (ODOR), inclusi capitalizzazione di mercato, dettagli sulla foritura, FDV e cronologia dei prezzi. Scopri il valore attuale e la posizione di mercato del token a colpo d'occhio.

Capitalizzazione di mercato: $ 12.82K $ 12.82K $ 12.82K Fornitura totale: $ 840.46M $ 840.46M $ 840.46M Fornitura circolante: $ 499.77M $ 499.77M $ 499.77M FDV (Valutazione completamente diluita): $ 21.56K $ 21.56K $ 21.56K Massimo storico: $ 0.00037921 $ 0.00037921 $ 0.00037921 Minimo storico: $ 0.00002653 $ 0.00002653 $ 0.00002653 Prezzo attuale: $ 0 $ 0 $ 0