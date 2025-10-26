Il prezzo in tempo reale di the most watched egg oggi è 0 USD. Segui gli aggiornamenti in tempo reale dei prezzi EGG a USD, i grafici in tempo reale, la capitalizzazione di mercato, il volume delle 24 ore e altro ancora. Esplora facilmente l'andamento del prezzo di EGG su MEXC ora.Il prezzo in tempo reale di the most watched egg oggi è 0 USD. Segui gli aggiornamenti in tempo reale dei prezzi EGG a USD, i grafici in tempo reale, la capitalizzazione di mercato, il volume delle 24 ore e altro ancora. Esplora facilmente l'andamento del prezzo di EGG su MEXC ora.

Logo the most watched egg

Prezzo di the most watched egg (EGG)

Delistato

Prezzi in tempo reale di 1 USD in EGG:

--
----
-1.60%1D
mexc
I dati di questi token provengono da terze parti. MEXC agisce esclusivamente come aggregatore di informazioni. Esplora altri token listati sul mercato MEXC spot!
USD
Grafico dei prezzi in tempo reale di the most watched egg (EGG)
Ultimo aggiornamento della pagina: 2025-10-26 08:14:51 (UTC+8)

Informazioni sui prezzi di the most watched egg (EGG) (USD)

Intervallo di variazione dei prezzi nelle 24 ore:
$ 0
$ 0$ 0
Min sulle 24h
$ 0
$ 0$ 0
Max sulle 24h

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.0012292
$ 0.0012292$ 0.0012292

$ 0
$ 0$ 0

-0.84%

-1.61%

-20.78%

-20.78%

Il prezzo in tempo reale di the most watched egg (EGG) è --. Nelle ultime 24 ore, EGG ha oscillato tra un minimo di $ 0 e un massimo di $ 0, evidenziando una volatilità di mercato attiva. Il prezzo più alto di sempre di EGG è $ 0.0012292, mentre il suo prezzo più basso di sempre è $ 0.

In termini di performance a breve termine, EGG è variato del -0.84% nell'ultima ora, del -1.61% nelle 24 ore e del -20.78% negli ultimi 7 giorni. Questo fornisce una rapida panoramica delle ultime tendenze dei prezzi e delle dinamiche di mercato su MEXC.

Informazioni sul mercato di the most watched egg (EGG)

$ 14.17K
$ 14.17K$ 14.17K

--
----

$ 14.17K
$ 14.17K$ 14.17K

969.84M
969.84M 969.84M

969,839,400.367011
969,839,400.367011 969,839,400.367011

L'attuale capitalizzazione di mercato di the most watched egg è $ 14.17K, con un volume di trading nelle 24 ore di --. La fornitura circolante di EGG è 969.84M, con una fornitura totale di 969839400.367011. La sua valutazione completamente diluita (FDV) è $ 14.17K.

Cronologia dei prezzi di the most watched egg (EGG) USD

Durante la giornata di oggi, la variazione di prezzo di the most watched egg a USD è stata $ 0.
Negli ultimi 30 giorni, la variazione di prezzo di the most watched egg in USD è stata di $ 0.
Negli ultimi 60 giorni, la variazione di prezzo di the most watched egg in USD è stata di $ 0.
Negli ultimi 90 giorni, la variazione di prezzo di the most watched egg in USD è stata di $ 0.

PeriodoVariazione (USD)Variazione (%)
Oggi$ 0-1.61%
30 giorni$ 0-82.91%
60 giorni$ 0--
90 giorni$ 0--

Che cos'è the most watched egg (EGG)

After an Egg on Instagram broke the world record for being the most liked post on Instagram, this $EGG is trying to be the most watched Egg on earth.

Watch it live on http://pump.fun now.

The stream will be going on 24/7.

MEXC è il principale exchange di criptovalute di cui si fidano oltre 10 milioni di utenti in tutto il mondo. È rinomato come l'exchange con la più ampia selezione di token, i listing più rapidi di token e le commissioni di trading più basse sul mercato. Iscriviti subito a MEXC per provare una liquidità di alto livello e le commissioni più competitive sul mercato!

Risorsa the most watched egg (EGG)

Sito web ufficiale

Previsione del prezzo di the most watched egg (USD)

Quanto varrà the most watched egg (EGG) in USD domani, la prossima settimana o il prossimo mese? Quale potrebbe essere il valore dei tuoi asset the most watched egg (EGG) nel 2025, 2026, 2027, 2028, o anche tra 10 o 20 anni? Utilizza il nostro strumento di previsione dei prezzi per esplorare le previsioni a breve e lungo termine per the most watched egg.

Controlla subito la previsione del prezzo di the most watched egg!

EGG in valute locali

Economia del token di the most watched egg (EGG)

Comprendere l'economia del token di the most watched egg (EGG) può fornire una visione più approfondita del suo valore a lungo termine e del suo potenziale di crescita. Da come vengono distribuiti i token a come è gestita la fornitura, l'economia del token rivela la struttura fondamentale dell'economia di un progetto. Scopri subito l'ampia economia del token EGG!

Le persone chiedono anche: altre domande riguardo a the most watched egg (EGG)

Quanto vale oggi the most watched egg (EGG)?
Il prezzo in tempo reale di EGG in USD è 0 USD, aggiornato in tempo reale con gli ultimi dati di mercato.
Qual è il prezzo attuale da EGG in USD?
Il prezzo attuale di EGG in USD è $ 0. Consulta Convertitore MEXC per una conversione accurata dei token.
Qual è la capitalizzazione di mercato di the most watched egg?
La capitalizzazione di mercato per EGG è $ 14.17K USD. Capitalizzazione di mercato = prezzo attuale × fornitura circolante. Indica il valore di mercato totale e la posizione in classifica del token.
Qual è la fornitura circolante di EGG?
La fornitura circolante di EGG è 969.84M USD.
Qual è stato il prezzo più alto di sempre (ATH) di EGG?
EGG ha raggiunto un prezzo ATH di 0.0012292 USD.
Qual è stato il prezzo più basso di sempre (ATL) di EGG?
EGG ha visto un prezzo ATL di 0 USD.
Qual è il volume di trading di EGG?
Il volume di trading in tempo reale nelle 24 ore per EGG è -- USD.
EGG salirà quest'anno?
EGG potrebbe salire quest'anno a seconda delle condizioni di mercato e degli sviluppi del progetto. Consulta la previsione del prezzo di EGG per un'analisi più approfondita.
Ultimo aggiornamento della pagina: 2025-10-26 08:14:51 (UTC+8)

Disclaimer

I prezzi delle criptovalute sono soggetti a elevati rischi di mercato e volatilità dei prezzi. Dovresti investire in progetti e prodotti che conosci e di cui comprendi i rischi connessi. Dovresti considerare attentamente la tua esperienza di investimento, la tua situazione finanziaria, gli obiettivi di investimento e la tolleranza al rischio e consultare un consulente finanziario indipendente prima di effettuare qualsiasi investimento. Questo materiale non deve essere interpretato come consulenza finanziaria. La performance passata non è un indicatore affidabile della performance futura. Il valore del tuo investimento può aumentare o diminuire e potresti non recuperare l'importo investito. Sei l'unico responsabile delle tue decisioni di investimento. MEXC non è responsabile per eventuali perdite che potresti subire. Per ulteriori informazioni, fai riferimento alle nostre Condizioni d'uso e Avviso di rischio. Tieni inoltre presente che i dati relativi alla suddetta criptovaluta qui presentata (come il suo attuale prezzo in tempo reale) si basano su fonti di terze parti. Sono presentati "così come sono" e solo a scopo informativo, senza dichiarazioni o garanzie di alcun tipo. Anche i collegamenti forniti a siti di terze parti non sono sotto il controllo di MEXC. MEXC non è responsabile dell'affidabilità e dell'accuratezza di tali siti di terze parti e dei loro contenuti.

