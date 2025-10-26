Informazioni sui prezzi di The Green Era (GREEN) (USD)

Intervallo di variazione dei prezzi nelle 24 ore: $ 0 $ 0 $ 0 Min sulle 24h $ 0 $ 0 $ 0 Max sulle 24h Min sulle 24h $ 0$ 0 $ 0 Max sulle 24h $ 0$ 0 $ 0 Massimo storico $ 0$ 0 $ 0 Prezzo più basso $ 0$ 0 $ 0 Variazione di prezzo (1H) -0.18% Variazione di prezzo (1G) -1.12% Variazione di prezzo (7G) +2.14% Variazione di prezzo (7G) +2.14%

Il prezzo in tempo reale di The Green Era (GREEN) è --. Nelle ultime 24 ore, GREEN ha oscillato tra un minimo di $ 0 e un massimo di $ 0, evidenziando una volatilità di mercato attiva. Il prezzo più alto di sempre di GREEN è $ 0, mentre il suo prezzo più basso di sempre è $ 0.

In termini di performance a breve termine, GREEN è variato del -0.18% nell'ultima ora, del -1.12% nelle 24 ore e del +2.14% negli ultimi 7 giorni. Questo fornisce una rapida panoramica delle ultime tendenze dei prezzi e delle dinamiche di mercato su MEXC.

Informazioni sul mercato di The Green Era (GREEN)

Capitalizzazione di mercato $ 7.22K$ 7.22K $ 7.22K Volume (24H) ---- -- Capitalizzazione di mercato completamente diluita $ 7.22K$ 7.22K $ 7.22K Fornitura in circolazione 998.41M 998.41M 998.41M Fornitura totale 998,414,078.716156 998,414,078.716156 998,414,078.716156

L'attuale capitalizzazione di mercato di The Green Era è $ 7.22K, con un volume di trading nelle 24 ore di --. La fornitura circolante di GREEN è 998.41M, con una fornitura totale di 998414078.716156. La sua valutazione completamente diluita (FDV) è $ 7.22K.