Economia del token e analisi del prezzo di The book of SOL (SCRIPT)

Esplora i principali dati di economia del token e prezzo per The book of SOL (SCRIPT), inclusi capitalizzazione di mercato, dettagli sulla foritura, FDV e cronologia dei prezzi. Scopri il valore attuale e la posizione di mercato del token a colpo d'occhio.

Capitalizzazione di mercato: $ 46.98K $ 46.98K $ 46.98K Fornitura totale: $ 699.94M $ 699.94M $ 699.94M Fornitura circolante: $ 699.94M $ 699.94M $ 699.94M FDV (Valutazione completamente diluita): $ 46.98K $ 46.98K $ 46.98K Massimo storico: $ 0 $ 0 $ 0 Minimo storico: $ 0 $ 0 $ 0 Prezzo attuale: $ 0 $ 0 $ 0