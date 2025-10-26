Il prezzo in tempo reale di The book of SOL oggi è 0 USD. Segui gli aggiornamenti in tempo reale dei prezzi SCRIPT a USD, i grafici in tempo reale, la capitalizzazione di mercato, il volume delle 24 ore e altro ancora. Esplora facilmente l'andamento del prezzo di SCRIPT su MEXC ora.Il prezzo in tempo reale di The book of SOL oggi è 0 USD. Segui gli aggiornamenti in tempo reale dei prezzi SCRIPT a USD, i grafici in tempo reale, la capitalizzazione di mercato, il volume delle 24 ore e altro ancora. Esplora facilmente l'andamento del prezzo di SCRIPT su MEXC ora.

Prezzo di The book of SOL (SCRIPT)

Prezzi in tempo reale di 1 USD in SCRIPT:

$0.000101
$0.000101$0.000101
+0.10%1D
Grafico dei prezzi in tempo reale di The book of SOL (SCRIPT)
Ultimo aggiornamento della pagina: 2025-10-26 07:14:44 (UTC+8)

Informazioni sui prezzi di The book of SOL (SCRIPT) (USD)

Intervallo di variazione dei prezzi nelle 24 ore:
$ 0
$ 0$ 0
Min sulle 24h
$ 0
$ 0$ 0
Max sulle 24h

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

--

+0.15%

-26.41%

-26.41%

Il prezzo in tempo reale di The book of SOL (SCRIPT) è --. Nelle ultime 24 ore, SCRIPT ha oscillato tra un minimo di $ 0 e un massimo di $ 0, evidenziando una volatilità di mercato attiva. Il prezzo più alto di sempre di SCRIPT è $ 0, mentre il suo prezzo più basso di sempre è $ 0.

In termini di performance a breve termine, SCRIPT è variato del -- nell'ultima ora, del +0.15% nelle 24 ore e del -26.41% negli ultimi 7 giorni. Questo fornisce una rapida panoramica delle ultime tendenze dei prezzi e delle dinamiche di mercato su MEXC.

Informazioni sul mercato di The book of SOL (SCRIPT)

$ 70.69K
$ 70.69K$ 70.69K

--
----

$ 70.69K
$ 70.69K$ 70.69K

699.94M
699.94M 699.94M

699,941,630.104524
699,941,630.104524 699,941,630.104524

L'attuale capitalizzazione di mercato di The book of SOL è $ 70.69K, con un volume di trading nelle 24 ore di --. La fornitura circolante di SCRIPT è 699.94M, con una fornitura totale di 699941630.104524. La sua valutazione completamente diluita (FDV) è $ 70.69K.

Cronologia dei prezzi di The book of SOL (SCRIPT) USD

Durante la giornata di oggi, la variazione di prezzo di The book of SOL a USD è stata $ 0.
Negli ultimi 30 giorni, la variazione di prezzo di The book of SOL in USD è stata di $ 0.
Negli ultimi 60 giorni, la variazione di prezzo di The book of SOL in USD è stata di $ 0.
Negli ultimi 90 giorni, la variazione di prezzo di The book of SOL in USD è stata di $ 0.

PeriodoVariazione (USD)Variazione (%)
Oggi$ 0+0.15%
30 giorni$ 0-38.33%
60 giorni$ 0-65.42%
90 giorni$ 0--

Che cos'è The book of SOL (SCRIPT)

$SCRIPT is a narrative-driven meme coin built on the Solana blockchain, blending crypto culture, storytelling, and community into a singular digital movement. Branded as The Book of Sol, SCRIPT isn’t just a token — it’s a cult-like ecosystem that chronicles the rise of the greatest meme coins on Solana through lore, characters, and on-chain rituals.

Designed to reward belief, creativity, and participation, SCRIPT features:

30% of the total supply burned on launch to signal long-term commitment

20% of the supply locked for 6 months to build trust and deter short-term speculation

A 69-piece NFT collection of Disciples, granting holders Early Contract Access (ECA) and rewards from the liquidity pool

Rich crypto lore built around "Solly," the prophet, and his disciples (e.g., Popcat, WIF, GigaChad, Alchemist AI)

No presale, no dev wallet allocations — fully decentralized and community-driven

SCRIPT aims to serve as both a cultural archive and a launchpad for community-backed meme coin projects on Solana.

MEXC è il principale exchange di criptovalute di cui si fidano oltre 10 milioni di utenti in tutto il mondo. È rinomato come l'exchange con la più ampia selezione di token, i listing più rapidi di token e le commissioni di trading più basse sul mercato. Iscriviti subito a MEXC per provare una liquidità di alto livello e le commissioni più competitive sul mercato!

Sito web ufficiale

Previsione del prezzo di The book of SOL (USD)

Quanto varrà The book of SOL (SCRIPT) in USD domani, la prossima settimana o il prossimo mese? Quale potrebbe essere il valore dei tuoi asset The book of SOL (SCRIPT) nel 2025, 2026, 2027, 2028, o anche tra 10 o 20 anni? Utilizza il nostro strumento di previsione dei prezzi per esplorare le previsioni a breve e lungo termine per The book of SOL.

Controlla subito la previsione del prezzo di The book of SOL!

SCRIPT in valute locali

Economia del token di The book of SOL (SCRIPT)

Comprendere l'economia del token di The book of SOL (SCRIPT) può fornire una visione più approfondita del suo valore a lungo termine e del suo potenziale di crescita. Da come vengono distribuiti i token a come è gestita la fornitura, l'economia del token rivela la struttura fondamentale dell'economia di un progetto. Scopri subito l'ampia economia del token SCRIPT!

Le persone chiedono anche: altre domande riguardo a The book of SOL (SCRIPT)

Quanto vale oggi The book of SOL (SCRIPT)?
Il prezzo in tempo reale di SCRIPT in USD è 0 USD, aggiornato in tempo reale con gli ultimi dati di mercato.
Qual è il prezzo attuale da SCRIPT in USD?
Il prezzo attuale di SCRIPT in USD è $ 0. Consulta Convertitore MEXC per una conversione accurata dei token.
Qual è la capitalizzazione di mercato di The book of SOL?
La capitalizzazione di mercato per SCRIPT è $ 70.69K USD. Capitalizzazione di mercato = prezzo attuale × fornitura circolante. Indica il valore di mercato totale e la posizione in classifica del token.
Qual è la fornitura circolante di SCRIPT?
La fornitura circolante di SCRIPT è 699.94M USD.
Qual è stato il prezzo più alto di sempre (ATH) di SCRIPT?
SCRIPT ha raggiunto un prezzo ATH di 0 USD.
Qual è stato il prezzo più basso di sempre (ATL) di SCRIPT?
SCRIPT ha visto un prezzo ATL di 0 USD.
Qual è il volume di trading di SCRIPT?
Il volume di trading in tempo reale nelle 24 ore per SCRIPT è -- USD.
SCRIPT salirà quest'anno?
SCRIPT potrebbe salire quest'anno a seconda delle condizioni di mercato e degli sviluppi del progetto. Consulta la previsione del prezzo di SCRIPT per un'analisi più approfondita.
Aggiornamenti importanti del settore di The book of SOL (SCRIPT)

Orario (UTC+8)TipoInformazioni
10-25 15:47:08Aggiornamenti del settore
Dati: Gli indirizzi holding tra 100 e 10.000 ETH hanno accumulato 218.000 ETH durante l'ultima settimana
10-25 13:34:16Aggiornamenti del settore
Il Conteggio Settimanale delle Transazioni di x402 Protocol Aumenta del 492,63% Settimana su Settimana
10-25 06:10:28Aggiornamenti del settore
Dati: Il numero di Bitcoin che si risvegliano dopo più di 7 anni di inattività ha raggiunto un nuovo massimo storico quest'anno
10-24 21:49:00Aggiornamenti del settore
Alcuni token nell'ecosistema Base iniziano a salire, con PING, CLANKER e VIRTUAL che ottengono la maggiore attenzione
10-23 22:32:48Aggiornamenti del settore
L'Indice di Paura Crypto Sale a 27, il Mercato Passa da "Paura Estrema" a "Paura"
10-23 15:34:02Aggiornamenti del settore
I tassi di commissione attuali delle Crypto principali CEX e DEX indicano che il mercato è più ribassista sulle altcoin, mentre i tassi di Bitcoin sono tornati a livelli neutrali

I prezzi delle criptovalute sono soggetti a elevati rischi di mercato e volatilità dei prezzi. Dovresti investire in progetti e prodotti che conosci e di cui comprendi i rischi connessi. Dovresti considerare attentamente la tua esperienza di investimento, la tua situazione finanziaria, gli obiettivi di investimento e la tolleranza al rischio e consultare un consulente finanziario indipendente prima di effettuare qualsiasi investimento. Questo materiale non deve essere interpretato come consulenza finanziaria. La performance passata non è un indicatore affidabile della performance futura. Il valore del tuo investimento può aumentare o diminuire e potresti non recuperare l'importo investito. Sei l'unico responsabile delle tue decisioni di investimento. MEXC non è responsabile per eventuali perdite che potresti subire. Per ulteriori informazioni, fai riferimento alle nostre Condizioni d'uso e Avviso di rischio. Tieni inoltre presente che i dati relativi alla suddetta criptovaluta qui presentata (come il suo attuale prezzo in tempo reale) si basano su fonti di terze parti. Sono presentati "così come sono" e solo a scopo informativo, senza dichiarazioni o garanzie di alcun tipo. Anche i collegamenti forniti a siti di terze parti non sono sotto il controllo di MEXC. MEXC non è responsabile dell'affidabilità e dell'accuratezza di tali siti di terze parti e dei loro contenuti.

