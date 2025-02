Che cos'è Taxa Network (TXT)

Taxa Network is a TEE-enabled blockchain agnostic infrastructure which enables high performance, privacy preserving, interactive smart contracts, namely Taxa Trusted Services. Taxa serves as a middleware component in the layered blockchain design where applications’ business logic and private data are processed with performance, integrity, and confidentiality, and empowers various use cases in performance/privacy-centric scenarios, such as DeFi, NFT, GameFi, data analytics, fintech, advertising, AI, identity etc.

