Economia del token e analisi del prezzo di TAOCat by Virtuals (TAOCAT)

Esplora i principali dati di economia del token e prezzo per TAOCat by Virtuals (TAOCAT), inclusi capitalizzazione di mercato, dettagli sulla foritura, FDV e cronologia dei prezzi. Scopri il valore attuale e la posizione di mercato del token a colpo d'occhio.

Capitalizzazione di mercato: $ 237.02K $ 237.02K $ 237.02K Fornitura totale: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Fornitura circolante: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (Valutazione completamente diluita): $ 237.02K $ 237.02K $ 237.02K Massimo storico: $ 0.083718 $ 0.083718 $ 0.083718 Minimo storico: $ 0 $ 0 $ 0 Prezzo attuale: $ 0.00023952 $ 0.00023952 $ 0.00023952