Economia del token e analisi del prezzo di Tairon (TAIRO)

Esplora i principali dati di economia del token e prezzo per Tairon (TAIRO), inclusi capitalizzazione di mercato, dettagli sulla foritura, FDV e cronologia dei prezzi. Scopri il valore attuale e la posizione di mercato del token a colpo d'occhio.

Capitalizzazione di mercato: $ 20.18K Fornitura totale: $ 100.00M Fornitura circolante: $ 50.00M FDV (Valutazione completamente diluita): $ 40.36K Massimo storico: $ 0.258846 Minimo storico: $ 0 Prezzo attuale: $ 0.00040357