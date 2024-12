Che cos'è Sypher (SYPHER)

Sypher is the token for the Tukyo ecosystem. All products and developments made by Tukyo use SYPHER as the core value accrual mechanism, and logical device for performing onchain checks and processes. SYPHER the token has a capped supply of 1 million tokens, with 750,000 immediately released into circulation. The remaining 250,000 have been distributed into the rewards pool for deSypher and saved for future development purposes. The game is hosted on Base, as well as the token. More details are available on the tokenomics page about the distribution. Sypherbot is a telegram bot with group admin, moderation and multi-chain crypto capabilities. It is also an LLM bot with the ability to respond intelligently to queries, as well as run functions by command using intent processing.

