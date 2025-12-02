Economia del token e analisi del prezzo di Symbiosis SyBTC (SYBTC)

Esplora i principali dati di economia del token e prezzo per Symbiosis SyBTC (SYBTC), inclusi capitalizzazione di mercato, dettagli sulla foritura, FDV e cronologia dei prezzi. Scopri il valore attuale e la posizione di mercato del token a colpo d'occhio.

Capitalizzazione di mercato: $ 919.44K $ 919.44K $ 919.44K Fornitura totale: $ 10.80 $ 10.80 $ 10.80 Fornitura circolante: $ 10.80 $ 10.80 $ 10.80 FDV (Valutazione completamente diluita): $ 919.44K $ 919.44K $ 919.44K Massimo storico: $ 126,825 $ 126,825 $ 126,825 Minimo storico: $ 74,649 $ 74,649 $ 74,649 Prezzo attuale: $ 85,185 $ 85,185 $ 85,185