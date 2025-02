Che cos'è SwapBased COIN (COIN)

SwapBased is the first automated liquidity protocol deployed on Base chain. Since the launch, several features were added to the Swapbased ecosystem, including Concentrated Liquidity and Perpetuals. COIN powers SwapBased's rewards system and $BASE token.

Risorsa SwapBased COIN (COIN) Whitepaper Sito web ufficiale