Il prezzo in tempo reale di SURREAL AI oggi è 0 USD. Segui gli aggiornamenti in tempo reale dei prezzi SURREAL a USD, i grafici in tempo reale, la capitalizzazione di mercato, il volume delle 24 ore e altro ancora. Esplora facilmente l'andamento del prezzo di SURREAL su MEXC ora.Il prezzo in tempo reale di SURREAL AI oggi è 0 USD. Segui gli aggiornamenti in tempo reale dei prezzi SURREAL a USD, i grafici in tempo reale, la capitalizzazione di mercato, il volume delle 24 ore e altro ancora. Esplora facilmente l'andamento del prezzo di SURREAL su MEXC ora.

Prezzo di SURREAL AI (SURREAL)

Delistato

Prezzi in tempo reale di 1 USD in SURREAL:

--
----
+15.90%1D
mexc
I dati di questi token provengono da terze parti. MEXC agisce esclusivamente come aggregatore di informazioni. Esplora altri token listati sul mercato MEXC spot!
USD
Grafico dei prezzi in tempo reale di SURREAL AI (SURREAL)
Ultimo aggiornamento della pagina: 2025-10-26 07:13:55 (UTC+8)

Informazioni sui prezzi di SURREAL AI (SURREAL) (USD)

Intervallo di variazione dei prezzi nelle 24 ore:
$ 0
$ 0$ 0
Min sulle 24h
$ 0
$ 0$ 0
Max sulle 24h

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

-5.12%

+15.93%

+127.74%

+127.74%

Il prezzo in tempo reale di SURREAL AI (SURREAL) è --. Nelle ultime 24 ore, SURREAL ha oscillato tra un minimo di $ 0 e un massimo di $ 0, evidenziando una volatilità di mercato attiva. Il prezzo più alto di sempre di SURREAL è $ 0, mentre il suo prezzo più basso di sempre è $ 0.

In termini di performance a breve termine, SURREAL è variato del -5.12% nell'ultima ora, del +15.93% nelle 24 ore e del +127.74% negli ultimi 7 giorni. Questo fornisce una rapida panoramica delle ultime tendenze dei prezzi e delle dinamiche di mercato su MEXC.

Informazioni sul mercato di SURREAL AI (SURREAL)

$ 25.10K
$ 25.10K$ 25.10K

--
----

$ 25.10K
$ 25.10K$ 25.10K

999.95M
999.95M 999.95M

999,947,317.781994
999,947,317.781994 999,947,317.781994

L'attuale capitalizzazione di mercato di SURREAL AI è $ 25.10K, con un volume di trading nelle 24 ore di --. La fornitura circolante di SURREAL è 999.95M, con una fornitura totale di 999947317.781994. La sua valutazione completamente diluita (FDV) è $ 25.10K.

Cronologia dei prezzi di SURREAL AI (SURREAL) USD

Durante la giornata di oggi, la variazione di prezzo di SURREAL AI a USD è stata $ 0.
Negli ultimi 30 giorni, la variazione di prezzo di SURREAL AI in USD è stata di $ 0.
Negli ultimi 60 giorni, la variazione di prezzo di SURREAL AI in USD è stata di $ 0.
Negli ultimi 90 giorni, la variazione di prezzo di SURREAL AI in USD è stata di $ 0.

PeriodoVariazione (USD)Variazione (%)
Oggi$ 0+15.93%
30 giorni$ 0--
60 giorni$ 0--
90 giorni$ 0--

Che cos'è SURREAL AI (SURREAL)

This project is a memecoin centered around the creation, distribution, and promotion of “AI brain rot” style memes, heavily inspired by chaotic, fast-paced, and surreal content found on platforms like TikTok. Our goal is to embrace and amplify a new wave of internet humor by leveraging artificial intelligence to generate memes that capture the absurdity, randomness, and cultural relevance of viral TikTok trends. This type of content is characterized by overstimulating visuals, distorted audio, and nonsensical humor — a format that has become a defining feature of modern meme culture, especially among younger audiences such as Gen Z.

The memecoin serves as both a digital asset and a cultural vehicle, aiming to unite communities who thrive on irony, satire, and experimental internet art. It brings together blockchain technology, AI content generation, and social media virality into one ecosystem where users can create, share, and engage with content while being rewarded through token incentives. Users will be able to participate in meme contests, collaborate on AI-generated meme formats, and vote on the best brain rot creations — all within a decentralized and gamified environment.

By aligning a memecoin with this evolving content style, the project taps into a fast-growing digital subculture that values creativity, speed, and irreverence over traditional content formats. The token itself becomes a symbol of participation in this movement — not just a speculative asset, but a tool for interaction and expression within the meme economy. Through strategic partnerships with AI developers, meme creators, and TikTok influencers, the project will constantly evolve alongside internet trends, ensuring the content remains fresh, engaging, and virally potent.

Additionally, the project aims to create open-source AI tools that allow anyone to generate brain rot-style memes without prior editing or design experience, further democratizing meme creation. This empowers everyday users to join the creative process and amplifies the reach and relatability of the content. As more users participate, the memecoin gains utility, visibility, and value, reinforcing the community-led nature of the ecosystem.

MEXC è il principale exchange di criptovalute di cui si fidano oltre 10 milioni di utenti in tutto il mondo. È rinomato come l'exchange con la più ampia selezione di token, i listing più rapidi di token e le commissioni di trading più basse sul mercato. Iscriviti subito a MEXC per provare una liquidità di alto livello e le commissioni più competitive sul mercato!

Previsione del prezzo di SURREAL AI (USD)

Quanto varrà SURREAL AI (SURREAL) in USD domani, la prossima settimana o il prossimo mese? Quale potrebbe essere il valore dei tuoi asset SURREAL AI (SURREAL) nel 2025, 2026, 2027, 2028, o anche tra 10 o 20 anni? Utilizza il nostro strumento di previsione dei prezzi per esplorare le previsioni a breve e lungo termine per SURREAL AI.

Controlla subito la previsione del prezzo di SURREAL AI!

SURREAL in valute locali

Economia del token di SURREAL AI (SURREAL)

Comprendere l'economia del token di SURREAL AI (SURREAL) può fornire una visione più approfondita del suo valore a lungo termine e del suo potenziale di crescita. Da come vengono distribuiti i token a come è gestita la fornitura, l'economia del token rivela la struttura fondamentale dell'economia di un progetto. Scopri subito l'ampia economia del token SURREAL!

Le persone chiedono anche: altre domande riguardo a SURREAL AI (SURREAL)

Quanto vale oggi SURREAL AI (SURREAL)?
Il prezzo in tempo reale di SURREAL in USD è 0 USD, aggiornato in tempo reale con gli ultimi dati di mercato.
Qual è il prezzo attuale da SURREAL in USD?
Il prezzo attuale di SURREAL in USD è $ 0. Consulta Convertitore MEXC per una conversione accurata dei token.
Qual è la capitalizzazione di mercato di SURREAL AI?
La capitalizzazione di mercato per SURREAL è $ 25.10K USD. Capitalizzazione di mercato = prezzo attuale × fornitura circolante. Indica il valore di mercato totale e la posizione in classifica del token.
Qual è la fornitura circolante di SURREAL?
La fornitura circolante di SURREAL è 999.95M USD.
Qual è stato il prezzo più alto di sempre (ATH) di SURREAL?
SURREAL ha raggiunto un prezzo ATH di 0 USD.
Qual è stato il prezzo più basso di sempre (ATL) di SURREAL?
SURREAL ha visto un prezzo ATL di 0 USD.
Qual è il volume di trading di SURREAL?
Il volume di trading in tempo reale nelle 24 ore per SURREAL è -- USD.
SURREAL salirà quest'anno?
SURREAL potrebbe salire quest'anno a seconda delle condizioni di mercato e degli sviluppi del progetto. Consulta la previsione del prezzo di SURREAL per un'analisi più approfondita.
Ultimo aggiornamento della pagina: 2025-10-26 07:13:55 (UTC+8)

Aggiornamenti importanti del settore di SURREAL AI (SURREAL)

Orario (UTC+8)TipoInformazioni
10-25 15:47:08Aggiornamenti del settore
Dati: Gli indirizzi holding tra 100 e 10.000 ETH hanno accumulato 218.000 ETH durante l'ultima settimana
10-25 13:34:16Aggiornamenti del settore
Il Conteggio Settimanale delle Transazioni di x402 Protocol Aumenta del 492,63% Settimana su Settimana
10-25 06:10:28Aggiornamenti del settore
Dati: Il numero di Bitcoin che si risvegliano dopo più di 7 anni di inattività ha raggiunto un nuovo massimo storico quest'anno
10-24 21:49:00Aggiornamenti del settore
Alcuni token nell'ecosistema Base iniziano a salire, con PING, CLANKER e VIRTUAL che ottengono la maggiore attenzione
10-23 22:32:48Aggiornamenti del settore
L'Indice di Paura Crypto Sale a 27, il Mercato Passa da "Paura Estrema" a "Paura"
10-23 15:34:02Aggiornamenti del settore
I tassi di commissione attuali delle Crypto principali CEX e DEX indicano che il mercato è più ribassista sulle altcoin, mentre i tassi di Bitcoin sono tornati a livelli neutrali

Disclaimer

I prezzi delle criptovalute sono soggetti a elevati rischi di mercato e volatilità dei prezzi. Dovresti investire in progetti e prodotti che conosci e di cui comprendi i rischi connessi. Dovresti considerare attentamente la tua esperienza di investimento, la tua situazione finanziaria, gli obiettivi di investimento e la tolleranza al rischio e consultare un consulente finanziario indipendente prima di effettuare qualsiasi investimento. Questo materiale non deve essere interpretato come consulenza finanziaria. La performance passata non è un indicatore affidabile della performance futura. Il valore del tuo investimento può aumentare o diminuire e potresti non recuperare l'importo investito. Sei l'unico responsabile delle tue decisioni di investimento. MEXC non è responsabile per eventuali perdite che potresti subire. Per ulteriori informazioni, fai riferimento alle nostre Condizioni d'uso e Avviso di rischio. Tieni inoltre presente che i dati relativi alla suddetta criptovaluta qui presentata (come il suo attuale prezzo in tempo reale) si basano su fonti di terze parti. Sono presentati "così come sono" e solo a scopo informativo, senza dichiarazioni o garanzie di alcun tipo. Anche i collegamenti forniti a siti di terze parti non sono sotto il controllo di MEXC. MEXC non è responsabile dell'affidabilità e dell'accuratezza di tali siti di terze parti e dei loro contenuti.

