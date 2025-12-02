Economia del token e analisi del prezzo di Sultanoshi (STOSHI)

Esplora i principali dati di economia del token e prezzo per Sultanoshi (STOSHI), inclusi capitalizzazione di mercato, dettagli sulla foritura, FDV e cronologia dei prezzi. Scopri il valore attuale e la posizione di mercato del token a colpo d'occhio.

Capitalizzazione di mercato: $ 107.90K $ 107.90K $ 107.90K Fornitura totale: $ 7.45M $ 7.45M $ 7.45M Fornitura circolante: $ 7.45M $ 7.45M $ 7.45M FDV (Valutazione completamente diluita): $ 107.90K $ 107.90K $ 107.90K Massimo storico: $ 0.246005 $ 0.246005 $ 0.246005 Minimo storico: $ 0.01202111 $ 0.01202111 $ 0.01202111 Prezzo attuale: $ 0.01448612 $ 0.01448612 $ 0.01448612