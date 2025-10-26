Il prezzo in tempo reale di Suiswap oggi è 0 USD. Segui gli aggiornamenti in tempo reale dei prezzi SSWP a USD, i grafici in tempo reale, la capitalizzazione di mercato, il volume delle 24 ore e altro ancora. Esplora facilmente l'andamento del prezzo di SSWP su MEXC ora.Il prezzo in tempo reale di Suiswap oggi è 0 USD. Segui gli aggiornamenti in tempo reale dei prezzi SSWP a USD, i grafici in tempo reale, la capitalizzazione di mercato, il volume delle 24 ore e altro ancora. Esplora facilmente l'andamento del prezzo di SSWP su MEXC ora.

Maggiori informazioni su SSWP

Informazioni sul prezzo di SSWP

Sito web ufficiale di SSWP

Economia del token di SSWP

Previsioni del prezzo di SSWP

Prezzo di Suiswap (SSWP)

Prezzi in tempo reale di 1 USD in SSWP:

--
----
-1.60%1D
USD
Grafico dei prezzi in tempo reale di Suiswap (SSWP)
Informazioni sui prezzi di Suiswap (SSWP) (USD)

Intervallo di variazione dei prezzi nelle 24 ore:
$ 0
$ 0$ 0
Min sulle 24h
$ 0
$ 0$ 0
Max sulle 24h

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00458571
$ 0.00458571$ 0.00458571

$ 0
$ 0$ 0

+0.74%

-1.68%

-19.32%

-19.32%

Il prezzo in tempo reale di Suiswap (SSWP) è --. Nelle ultime 24 ore, SSWP ha oscillato tra un minimo di $ 0 e un massimo di $ 0, evidenziando una volatilità di mercato attiva. Il prezzo più alto di sempre di SSWP è $ 0.00458571, mentre il suo prezzo più basso di sempre è $ 0.

In termini di performance a breve termine, SSWP è variato del +0.74% nell'ultima ora, del -1.68% nelle 24 ore e del -19.32% negli ultimi 7 giorni. Questo fornisce una rapida panoramica delle ultime tendenze dei prezzi e delle dinamiche di mercato su MEXC.

Informazioni sul mercato di Suiswap (SSWP)

$ 90.37K
$ 90.37K$ 90.37K

--
----

$ 90.37K
$ 90.37K$ 90.37K

10.00B
10.00B 10.00B

10,000,000,000.0
10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

L'attuale capitalizzazione di mercato di Suiswap è $ 90.37K, con un volume di trading nelle 24 ore di --. La fornitura circolante di SSWP è 10.00B, con una fornitura totale di 10000000000.0. La sua valutazione completamente diluita (FDV) è $ 90.37K.

Cronologia dei prezzi di Suiswap (SSWP) USD

Durante la giornata di oggi, la variazione di prezzo di Suiswap a USD è stata $ 0.
Negli ultimi 30 giorni, la variazione di prezzo di Suiswap in USD è stata di $ 0.
Negli ultimi 60 giorni, la variazione di prezzo di Suiswap in USD è stata di $ 0.
Negli ultimi 90 giorni, la variazione di prezzo di Suiswap in USD è stata di $ 0.

PeriodoVariazione (USD)Variazione (%)
Oggi$ 0-1.68%
30 giorni$ 0-46.46%
60 giorni$ 0-38.13%
90 giorni$ 0--

Che cos'è Suiswap (SSWP)

Suiswap is a decentralized cryptocurrency exchange built on the SUI blockchain, with the aim of providing a platform that is secure, efficient, and user-friendly for users to trade their cryptocurrencies. Its purpose is to overcome the limitations of traditional centralized exchanges by leveraging the power of blockchain technology to facilitate peer-to-peer transactions.

The Suiswap platform operates with the SSWP token, serving multiple functions and utilities within the Suiswap ecosystem. Key functions of the SSWP token include:

  1. Governance: SSWP token holders have the power to influence the direction of the Suiswap platform by participating in governance votes on various proposals related to the platform's operations and development.

  2. Liquidity Provision Rewards: Users who provide liquidity to the Suiswap platform are rewarded with SSWP tokens. This encourages more users to participate in providing liquidity, which in turn enhances the overall trading experience on the platform by reducing slippage and improving price discovery.

  3. Staking: SSWP token holders can stake their tokens to earn rewards. This not only provides an additional source of income for SSWP holders, but also helps to maintain the stability of the Suiswap platform by encouraging users to hold and stake their tokens rather than selling them.

  4. Payment for Gas Fees: In the future, SSWP tokens will be used for payment of transaction fees (Gas fees) within the SUI blockchain through Suiswap Wallet. This functionality would enrich the utility of SSWP tokens, enhancing their inherent value.

Suiswap intends to be a long-term, sustainable protocol that can contribute to the development of the broader SUI blockchain ecosystem. With its distinct tokenomics and comprehensive functionalities, Suiswap seeks to deliver an unparalleled decentralized trading experience for its users.

Risorsa Suiswap (SSWP)

Sito web ufficiale

Previsione del prezzo di Suiswap (USD)

Quanto varrà Suiswap (SSWP) in USD domani, la prossima settimana o il prossimo mese? Quale potrebbe essere il valore dei tuoi asset Suiswap (SSWP) nel 2025, 2026, 2027, 2028, o anche tra 10 o 20 anni? Utilizza il nostro strumento di previsione dei prezzi per esplorare le previsioni a breve e lungo termine per Suiswap.

Controlla subito la previsione del prezzo di Suiswap!

SSWP in valute locali

Economia del token di Suiswap (SSWP)

Comprendere l'economia del token di Suiswap (SSWP) può fornire una visione più approfondita del suo valore a lungo termine e del suo potenziale di crescita. Da come vengono distribuiti i token a come è gestita la fornitura, l'economia del token rivela la struttura fondamentale dell'economia di un progetto. Scopri subito l'ampia economia del token SSWP!

Le persone chiedono anche: altre domande riguardo a Suiswap (SSWP)

Quanto vale oggi Suiswap (SSWP)?
Il prezzo in tempo reale di SSWP in USD è 0 USD, aggiornato in tempo reale con gli ultimi dati di mercato.
Qual è il prezzo attuale da SSWP in USD?
Il prezzo attuale di SSWP in USD è $ 0. Consulta Convertitore MEXC per una conversione accurata dei token.
Qual è la capitalizzazione di mercato di Suiswap?
La capitalizzazione di mercato per SSWP è $ 90.37K USD. Capitalizzazione di mercato = prezzo attuale × fornitura circolante. Indica il valore di mercato totale e la posizione in classifica del token.
Qual è la fornitura circolante di SSWP?
La fornitura circolante di SSWP è 10.00B USD.
Qual è stato il prezzo più alto di sempre (ATH) di SSWP?
SSWP ha raggiunto un prezzo ATH di 0.00458571 USD.
Qual è stato il prezzo più basso di sempre (ATL) di SSWP?
SSWP ha visto un prezzo ATL di 0 USD.
Qual è il volume di trading di SSWP?
Il volume di trading in tempo reale nelle 24 ore per SSWP è -- USD.
SSWP salirà quest'anno?
SSWP potrebbe salire quest'anno a seconda delle condizioni di mercato e degli sviluppi del progetto. Consulta la previsione del prezzo di SSWP per un'analisi più approfondita.
