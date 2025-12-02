Economia del token e analisi del prezzo di Sui DePIN (SUIDEPIN)

Esplora i principali dati di economia del token e prezzo per Sui DePIN (SUIDEPIN), inclusi capitalizzazione di mercato, dettagli sulla foritura, FDV e cronologia dei prezzi. Scopri il valore attuale e la posizione di mercato del token a colpo d'occhio.

Capitalizzazione di mercato: $ 130.32K $ 130.32K $ 130.32K Fornitura totale: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Fornitura circolante: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (Valutazione completamente diluita): $ 130.32K $ 130.32K $ 130.32K Massimo storico: $ 0.02374623 $ 0.02374623 $ 0.02374623 Minimo storico: $ 0 $ 0 $ 0 Prezzo attuale: $ 0.00013031 $ 0.00013031 $ 0.00013031