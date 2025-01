Che cos'è SubDAO (GOV)

SubDAO is a DAO infrastructure based on Polkadot. It allows any decentralized organization to swiftly create and manage DAOs. We are committed to serving as a Web3.0 entry by providing blockchain-based digital agreement signing, DAO social networking, asset management, and other tools and services.

