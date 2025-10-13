Economia del token e analisi del prezzo di Striker League (MBS)

Esplora i principali dati di economia del token e prezzo per Striker League (MBS), inclusi capitalizzazione di mercato, dettagli sulla foritura, FDV e cronologia dei prezzi. Scopri il valore attuale e la posizione di mercato del token a colpo d'occhio.

Capitalizzazione di mercato: $ 1.04M $ 1.04M $ 1.04M Fornitura totale: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Fornitura circolante: $ 625.44M $ 625.44M $ 625.44M FDV (Valutazione completamente diluita): $ 1.66M $ 1.66M $ 1.66M Massimo storico: $ 2.58 $ 2.58 $ 2.58 Minimo storico: $ 0.00124589 $ 0.00124589 $ 0.00124589 Prezzo attuale: $ 0.00166036 $ 0.00166036 $ 0.00166036