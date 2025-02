Che cos'è Stride Staked ISLM (STISLM)

We are on a dedicated mission to onboard over 1.8+ billion Muslims around the world into the realm of digital finance, all while ensuring that their core values and religious faith remain uncompromised. Islamic Coin serves as the native currency of HAQQ, a pioneering platform that is not only ethics-first but also highly scalable and interoperable. This innovative blockchain is built on the robust Proof-of-Stake mechanism, offering rapid finality and security. In addition, Stride Staked Islamic Coin is a liquid token, providing users with enhanced flexibility and a range of financial opportunities within the digital ecosystem.

Risorsa Stride Staked ISLM (STISLM) Sito web ufficiale