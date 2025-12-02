Economia del token e analisi del prezzo di Strategic ETH Reserve (SΞR)

Esplora i principali dati di economia del token e prezzo per Strategic ETH Reserve (SΞR), inclusi capitalizzazione di mercato, dettagli sulla foritura, FDV e cronologia dei prezzi. Scopri il valore attuale e la posizione di mercato del token a colpo d'occhio.

Capitalizzazione di mercato: $ 18.82K $ 18.82K $ 18.82K Fornitura totale: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Fornitura circolante: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M FDV (Valutazione completamente diluita): $ 18.82K $ 18.82K $ 18.82K Massimo storico: $ 0.283912 $ 0.283912 $ 0.283912 Minimo storico: $ 0 $ 0 $ 0 Prezzo attuale: $ 0.00018819 $ 0.00018819 $ 0.00018819