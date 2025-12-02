Economia del token e analisi del prezzo di Stool Prisondente (JAILSTOOL)

Esplora i principali dati di economia del token e prezzo per Stool Prisondente (JAILSTOOL), inclusi capitalizzazione di mercato, dettagli sulla foritura, FDV e cronologia dei prezzi. Scopri il valore attuale e la posizione di mercato del token a colpo d'occhio.

Capitalizzazione di mercato: $ 1.56M $ 1.56M $ 1.56M Fornitura totale: $ 999.85M $ 999.85M $ 999.85M Fornitura circolante: $ 999.85M $ 999.85M $ 999.85M FDV (Valutazione completamente diluita): $ 1.56M $ 1.56M $ 1.56M Massimo storico: $ 0.217874 $ 0.217874 $ 0.217874 Minimo storico: $ 0.00144784 $ 0.00144784 $ 0.00144784 Prezzo attuale: $ 0.0015562 $ 0.0015562 $ 0.0015562