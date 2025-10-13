Economia del token di StickDAO (STICK)
Stick DAO is a community-driven project with a simple but ambitious goal: to help StickMan become one of Neuralink’s first patients. Stickman is a 37-year-old man who suffered a tragic car accident 18 years ago that left him with a spinal injury. Neuralink only accepts candidates under 40, which means we have just three years to make this happen. Our DAO was created to fund his journey and to support others with similarly life-changing projects in the future. This initiative is just the beginning. Stick DAO aims to establish a sustainable platform for funding transformative ideas and creating opportunities for those in need. Holding this token means being part of a web3 community that vibes together, shares information, and delivers real, measurable impact.
Economia del token di StickDAO (STICK): spiegazioni sulle metriche chiave e casi d'uso
Comprendere l'economia del token di StickDAO (STICK) è essenziale per analizzarne il valore, la sostenibilità e il potenziale a lungo termine.
Metriche chiave e come vengono calcolate:
Fornitura totale:
Numero massimo di token STICK che sono stati o saranno mai creati.
Fornitura circolante:
Numero di token attualmente disponibili sul mercato e in mano al pubblico.
Fornitura massima:
Il limite massimo di quanti token STICK possono esistere in totale.
FDV (Valutazione completamente diluita):
Calcolato come prezzo attuale × fornitura massima, fornisce una proiezione della capitalizzazione di mercato totale se tutti i token sono in circolazione.
Tasso di inflazione:
Riflette la velocità con cui vengono introdotti nuovi token, incidendo sulla scarsità e sul movimento dei prezzi a lungo termine.
Perché queste metriche sono importanti per i trader?
Elevata fornitura circolante = maggiore liquidità.
Limitata fornitura massima + bassa inflazione = potenziale di rivalutazione dei prezzi a lungo termine.
Trasparente distribuzione dei token = migliore fiducia nel progetto e minor rischio di controllo centralizzato.
Alta FDV con bassa capitalizzazione di mercato attuale = possibili segnali di sopravvalutazione.
Ora che hai compreso l'economia del token di STICK, esplora il prezzo in tempo reale del token STICK!
