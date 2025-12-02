Economia del token e analisi del prezzo di Stargate Bridged WETH (WETH)

Esplora i principali dati di economia del token e prezzo per Stargate Bridged WETH (WETH), inclusi capitalizzazione di mercato, dettagli sulla foritura, FDV e cronologia dei prezzi. Scopri il valore attuale e la posizione di mercato del token a colpo d'occhio.

Capitalizzazione di mercato: $ 64.64M $ 64.64M $ 64.64M Fornitura totale: $ 23.57K $ 23.57K $ 23.57K Fornitura circolante: $ 23.57K $ 23.57K $ 23.57K FDV (Valutazione completamente diluita): $ 64.64M $ 64.64M $ 64.64M Massimo storico: $ 4,751.86 $ 4,751.86 $ 4,751.86 Minimo storico: $ 2,638.71 $ 2,638.71 $ 2,638.71 Prezzo attuale: $ 2,748.33 $ 2,748.33 $ 2,748.33