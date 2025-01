Che cos'è StakeStone ETH (STONE)

StakeStone is an omnichain LST liquidity distribution network. StakeStone is dedicated to building a new liquidity asset called STONE, which offers higher capital efficiency and cross-chain compatibility. By integrating a portfolio of blue-chip assets, STONE provides optimized staking yields for both stakers and protocols in a one-stop shop. Moreover, STONE’s cross-chain interoperability makes it an ideal underlying asset for protocols across multiple chains, and the growing use cases for STONE on various chains offer STONE users an additional layer of yield.

Risorsa StakeStone ETH (STONE) Whitepaper Sito web ufficiale